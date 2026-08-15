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Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές αρχές καθώς δίνουν μάχη να κατασβέσουν φωτιές σε Σκύρο, Σαμοθράκη και Κορινθία.

Φωτιές σε Κορινθία και Σαμοθράκη

Για τη φωτιά που ξέσπασε στη Σαμοθράκη, αυτή καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο και ισχυρές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Σαμοθράκη, περίπου στις 18:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα και να υπακούουν τις εντολές των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπόταμος της Νήσου #Σαμοθράκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εικόνα είναι καλύτερη στο πύρινο μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 6 Ε/Π ΚΑΙ 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Για την αντιμετώπιση του μετώπου κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν πολύτιμα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.