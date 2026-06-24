Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που προκαλεί θερμοκρασιακά ρεκόρ, σοβαρές βλάβες στις υποδομές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στη λειτουργία σχολείων και σιδηροδρομικών δικτύων.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε ατμοσφαιρικά συστήματα που εγκλωβίζουν θερμές αέριες μάζες, ενώ η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη διάρκεια και την ένταση των ακραίων συνθηκών.

Οι εθνικές αρχές σε πολλές χώρες έχουν θέσει σε ισχύ κόκκινους συναγερμούς και εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα προστασίας για τους πολίτες, δημιουργώντας δίκτυα κλιματιζόμενων χώρων.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες με υψηλές θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Η Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να σπάνε ιστορικά ρεκόρ και τις υποδομές να δέχονται έντονες πιέσεις. Στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ αντίστοιχες ακραίες συνθήκες επικρατούν σε Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Γερμανία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε ατμοσφαιρικά συστήματα που εγκλωβίζουν θερμές αέριες μάζες πάνω από τις ίδιες περιοχές για πολλές ημέρες. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση τέτοιων φαινομένων.

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Στη Γαλλία, ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας κατέγραψε την Τρίτη τη μεγαλύτερη τιμή από το 1947, φτάνοντας τους 29,8 βαθμούς Κελσίου. Οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, με βλάβη σε μετασχηματιστή να αφήνει χωρίς ρεύμα περίπου 68.000 νοικοκυριά στο διαμέρισμα Φινιστέρ της βορειοδυτικής χώρας. Συνολικά, πάνω από 100.000 καταναλωτές επηρεάστηκαν από διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς οι υποδομές δοκιμάζονται από συνθήκες για τις οποίες δεν είχαν σχεδιαστεί.

Τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μον Μπρεζέον. Η τραγική αυτή η εξέλιξη οφείλεται στον καύσωνα που έχει μετατρέψει σε καμίνι πολλές χώρες της Ευρώπης – ανάμεσά τους και τη Γαλλία – αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας όπου σύμφωνα με έρευνα των 35% των παιδιών δεν ξέρει κολύμπι.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση για ανεμιστήρες και κλιματιστικά έχει εκτοξευθεί, ενώ περισσότερο από το 90% του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές αγγίζουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Βρετανία, όπου τέθηκε σε ισχύ σπάνιος κόκκινος συναγερμός για καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ιστορικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών που σημειώθηκε το 2022. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ή λειτουργούν με μειωμένο ωράριο, ενώ έχουν περιοριστεί και σιδηροδρομικά δρομολόγια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Στην Ισπανία διαφαίνεται μια πρώτη αποκλιμάκωση του φαινομένου, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, η υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Η Ολλανδία και το Βέλγιο έχουν ήδη εκδώσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, ενώ οι Αρχές προετοιμάζονται για νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Η Ιταλία παραμένει επίσης στο επίκεντρο του καύσωνα, με το υπουργείο Υγείας να έχει θέσει 16 μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών τη Ρώμη και το Μιλάνο, σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Η κυβέρνηση επανέφερε μέτρα προστασίας για εργαζόμενους που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι πολίτες καταφεύγουν σε κλιματιζόμενους χώρους για να αντιμετωπίσουν τις ακραίες συνθήκες.

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Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα προστασίας. Το Άμστερνταμ δημιουργεί δίκτυο «χώρων δροσιάς» για τους κατοίκους, το Παρίσι προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ισπανικές πόλεις έχουν μειώσει ή καταργήσει το εισιτήριο εισόδου στις δημόσιες πισίνες.

Η Γερμανία και το Βέλγιο λαμβάνουν επίσης μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα δεν θα περιοριστεί στη Δυτική Ευρώπη. Αντίθετα, αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία, όπου έχουν ήδη εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και ενδεχόμενη κατάρριψη ιστορικών ρεκόρ θερμοκρασίας.

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Πηγή φωτογραφιών: REUTERS