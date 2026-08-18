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Οι υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου στρέφουν τους καταναλωτές σε πιο οικονομικές λύσεις δροσιάς, την ίδια ώρα που οι ειδικοί προτείνουν συνδυαστική χρήση με το κλιματιστικό για μεγαλύτερη άνεση και χαμηλότερη κατανάλωση΄.

Ο παρατεταμένος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού έχει αλλάξει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, με τους ανεμιστήρες να γνωρίζουν σημαντική αύξηση στις πωλήσεις. Η χαμηλότερη τιμή αγοράς σε σχέση με τα κλιματιστικά, το μικρό κόστος λειτουργίας και η δυνατότητα άμεσης ανακούφισης από τη ζέστη έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές στην επιλογή τους.

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Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι απλοί επιδαπέδιοι ανεμιστήρες διατίθενται από περίπου 20 έως 35 ευρώ, οι ανεμιστήρες με ορθοστάτη κυμαίνονται συνήθως από 35 έως 60 ευρώ, ενώ οι ανεμιστήρες πύργου ξεκινούν από περίπου 30 ευρώ και φτάνουν τα 80-100 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό τους. Σε μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών διατίθενται επίσης μοντέλα με τηλεχειριστήριο, χρονοδιακόπτη και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, σε υψηλότερες τιμές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ανεμιστήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου, αλλά δημιουργεί αίσθηση δροσιάς μέσω της κυκλοφορίας του αέρα. Για τις ημέρες ακραίου καύσωνα προτείνουν τη συνδυαστική χρήση με το κλιματιστικό: το air condition μπορεί να ρυθμιστεί στους 26-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο ανεμιστήρας βοηθά στη γρηγορότερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του ψυχρού αέρα, μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνιστούν οι ανεμιστήρες να μην κατευθύνονται συνεχώς προς το σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου, να καθαρίζονται συχνά από τη σκόνη και να τοποθετούνται σε σημείο που διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν και το ελληνικό καλοκαίρι να έχει δρόμο… ακόμα, οι ανεμιστήρες εξελίσσονται σε μία από τις πιο οικονομικές και δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν άμεση δροσιά χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.