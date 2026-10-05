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Οι διεθνείς παίκτες ανταπεξήλθαν στην πίεση των φιλοξενούμενων με καθοριστική τη συμβολή του τερματοφύλακα Τζολάκη και της αμυντικής λειτουργίας.

Μετά από αυτή την ισοπαλία, η Εθνική εξασφάλισε την παραμονή της στη League A και συνεχίζει τη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κρίνει το μέλλον της στη διοργάνωση στους δύο τελευταίους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για τον Νοέμβριο.

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Η Γερμανία ήρθε στην Τούμπα με στόχο τη νίκη. Η Εθνική ομάδα όμως δεν υπέκυψε στην πίεση και έφερε ισοπαλία χωρίς γκολ στην κατάμεστη Τούμπα, μένοντας ισόβαθμη με την Ολλανδία στην κορυφή και κάνοντας περήφανη όλη την Ελλάδα και ακόμα περισσότερο τους Έλληνες στην Γερμανία!

Με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε το δεύτερο ματς με τους Γερμανούς μέσα σε επτά ημέρες χωρίς να χάσει, καθώς στο Άουγκσμπουργκ είχε κερδίσει 1-0.

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Ένα ματς σαν τελικός για τους Γερμανούς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο γήπεδο ξέροντας ότι χρειάζονταν νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Έπαιξαν με ένταση και μονοπώλησαν την μπάλα, ειδικά στο πρώτο μέρος. Η Ελλάδα όμως έμεινε συγκεντρωμένη και δεν άφησε την πίεση να γίνει γκολ.

Η στιγμή που πάγωσε το γήπεδο ήρθε στο 32′. Ο Μπούρκαρντ άνοιξε το σκορ, αλλά ο διαιτητής Τουρπέν ακύρωσε το γκολ και υπέδειξε φάουλ για χέρι του Μπίσοφ. Η Ελλάδα γλίτωσε από το 0-1 και κράτησε το μηδέν μέχρι τα αποδυτήρια.

Ο Τζολάκης και η άμυνα σε ρόλο “σωματοφυλάκων”

Ο Κωνσταντής Τσολάκης ήταν παρών όποτε χρειάστηκε. Μαζί με μια πειθαρχημένη άμυνα, έδωσε στην Εθνική τη σιγουριά να αντέξει. Οι Γερμανοί “ψάχνονταν” συνεχώς, αλλά δεν βρήκαν λύση.

Η Ελλάδα όμως δεν περιορίστηκε στην άμυνα. Ο Μασούρας έχασε μεγάλη ευκαιρία από το 2′ και στο 76′ δεν πρόλαβε να πετύχει σωστά την κεφαλιά από εξαιρετική θέση. Στο δεύτερο μέρος η Εθνική βελτίωσε την εικόνα της και έκανε τους επισκέπτες να αγχωθούν σοβαρά…

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Είναι ενδεικτική του πάθους της ελληνικής ομάδας η νευρική αντίδραση του Μαυροπάνου όταν έγινε αλλαγή με τον Ρέτσο, με τον πρώτο να ρωτάει γιατί τον βγάζει ο προπονητής από το παιχνίδι και να ζητάει αργότερα συγνώμη επειδή προς στιγμήν παρασύρθηκε.

Μετά το τελικό σφύριγμα οι παίκτες αγκαλιάστηκαν και ο κόσμος στις κερκίδες πανηγύρισε το αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Η Εθνική διατηρεί το προβάδισμα πρόκρισης και έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στη League A.

Τι ακολουθεί

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Η μάχη για τα προημιτελικά κρίνεται τον Νοέμβριο. Απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση του ομίλου, και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τη μοίρα στα χέρια της.

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