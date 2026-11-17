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Η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία και μια ευνοϊκή θέση ενόψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η UEFA ανακοίνωσε αλλαγές στο Nations League από το 2028, όπου η διοργάνωση θα περιλαμβάνει ομίλους των έξι ομάδων με νέο σύστημα διεξαγωγής.

Η Ελλάδα αναμένεται να τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, έχοντας την ευκαιρία να αναμετρηθεί με κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης στη League A.

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Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον όμιλο της League A του Nations League, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας. Ωστόσο, η νίκη της Γερμανίας δεν ήρθε, με αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να καταλάβει την τρίτη θέση και να χάσει την ευκαιρία συμμετοχής στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Παρά την αποτυχία πρόκρισης στην επόμενη φάση, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφάλισε σημαντικά οφέλη ενόψει της συνέχειας. Αρχικά, διατήρησε τη θέση της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, ενώ παράλληλα εξασφάλισε μια ιδιαίτερα σημαντική θέση ενόψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028.

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Η παρουσία της Ελλάδας στους ισχυρούς της κλήρωσης δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς περιορίζεται η πιθανότητα να βρεθεί απέναντι σε ορισμένες από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες.

Nations League 2028-29: Τι αλλάζει στη διοργάνωση

Το ενδιαφέρον της Εθνικής Ελλάδας στρέφεται πλέον στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, με το νέο Nations League να παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό της UEFA, από τη σεζόν 2028-29 η διοργάνωση θα έχει διαφορετική μορφή, καθώς θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες: League A, League B και League C. Κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει 18 εθνικές ομάδες, ενώ η League D καταργείται, αφού συνολικά 54 χώρες συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Παράλληλα, αλλάζει και η σύνθεση των ομίλων. Αντί για τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων ομάδων, κάθε League θα χωρίζεται σε τρεις ομίλους των έξι εθνικών ομάδων.

Με το νέο σύστημα, κάθε ομάδα θα δίνει συνολικά έξι αναμετρήσεις στη League Phase, αντιμετωπίζοντας πέντε διαφορετικούς αντιπάλους. Θα αγωνίζεται δύο φορές απέναντι σε μία ομάδα του ομίλου της, εντός και εκτός έδρας, ενώ με τις υπόλοιπες τέσσερις θα αναμετράται από μία φορά.

✅ Confirmed in 2028/29 🏁 UNL (before Tuesday matches):



League A: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇹🇫🇷🇩🇪🇪🇸🇧🇪🇳🇱🇬🇷🇮🇹🇨🇭🇸🇪🇦🇹

League B: 🇹🇷🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇲🇪🇦🇱🇮🇸🇸🇰

League C: 🇫🇮🇲🇩🇦🇲🇧🇬🇰🇿🇱🇺🇱🇻🇸🇲🇲🇹🇦🇿🇱🇹🇦🇩🇬🇮🇱🇮



🆕 New since Monday's matches:

🇩🇪 Germany and 🇬🇷 Greece stay in League A

🇹🇷 Türkiye go down to League B

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland stay… pic.twitter.com/TPKlLrPMDd Advertisement November 17, 2026

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στη League A

Η Εθνική Ελλάδας αναμένεται να βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης για το Nations League 2028-29, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει αρκετά μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Παρότι η τελική σύνθεση των ομίλων δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα πιθανά γκρουπ δυναμικότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1ο γκρουπ δυναμικότητας:

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Αγγλία

Πορτογαλία

Γαλλία

Γερμανία

Ισπανία

Βέλγιο

2ο γκρουπ δυναμικότητας:

Ολλανδία

Δανία

Ιταλία

Ελλάδα

Νορβηγία

Κροατία

3ο γκρουπ δυναμικότητας:

Ουαλία

Ελβετία

Σουηδία

Αυστρία

Ουγγαρία

Σλοβενία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία ορισμένων ομάδων στη League A δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η Νορβηγία, η Κροατία, η Ουγγαρία και η Ουαλία θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή ή την άνοδό τους μέσα από τα playoffs των League A/B και B/A, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τον Μάρτιο.

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Με βάση το νέο σύστημα κλήρωσης, η Ελλάδα θα τοποθετηθεί σε όμιλο με δύο ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, δύο από το τρίτο και μία από το δεύτερο. Με την τελευταία θα δώσει δύο αναμετρήσεις, μία εντός και μία εκτός έδρας.

Πώς θα διεξαχθεί το νέο Nations League

Η κατάταξη των εθνικών ομάδων στα τρία γκρουπ δυναμικότητας θα καθοριστεί από την τελική συνολική βαθμολογία του Nations League 2026-27.

Κάθε όμιλος θα αποτελείται από έξι ομάδες, με δύο εκπροσώπους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Έτσι, όλες οι εθνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αντιπάλους διαφορετικού επιπέδου, σε ένα ανανεωμένο αγωνιστικό μοντέλο.

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Η League Phase του Nations League 2028-29 θα πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2028.

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Στη League A, η πρόκριση στα προημιτελικά θα εξασφαλίζεται από τις δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, αλλά και από τις δύο καλύτερες τρίτες της συνολικής κατάταξης.

Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2029 και θα περιλαμβάνουν διπλές αναμετρήσεις, με κάθε ομάδα να δίνει έναν αγώνα στην έδρα της και έναν εκτός.

💡 A reminder that qualifiers for EURO 2028 will be the last ones to be done in the "outdated" format of many groups of 4-5 teams with a double round-robin.



UEFA doesn't want that any more as it's not an attractive product to sell.



For example, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England played 40% of their… pic.twitter.com/jkRvRsoBAF Advertisement September 22, 2026

Η διαδρομή προς την τελική φάση του Nations League

Οι τέσσερις ομάδες που θα επικρατήσουν στα προημιτελικά θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Nations League.

Εκεί θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί, ο αγώνας για την τρίτη θέση και ο μεγάλος τελικός, από τον οποίο θα προκύψει ο νέος πρωταθλητής της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών θα καθοριστούν μέσω κλήρωσης, ενώ με τον ίδιο τρόπο θα προκύψουν και οι τυπικά γηπεδούχες ομάδες στους αγώνες για την τρίτη θέση και το τρόπαιο.

Για την Εθνική Ελλάδας, το νέο φορμάτ αποτελεί μια ακόμη μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Με την παραμονή στη League A ήδη εξασφαλισμένη, η «γαλανόλευκη» καλείται να αξιοποιήσει την παρουσία της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να διεκδικήσει μια θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης.