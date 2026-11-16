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Οι Έλληνες διεθνείς δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ, όμως ο τερματοφύλακας της Σερβίας απέκρουσε τις προσπάθειες των Τζόλη, Ανδρούτσου και Ρότα.

Παρά την καλή αγωνιστική παρουσία, η πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά παραμένει δύσκολη λόγω της παράλληλης νίκης της Γερμανίας επί της Ολλανδίας.

Η διαμόρφωση της βαθμολογίας στον όμιλο καθιστά την πιθανή νίκη της ελληνικής ομάδας ανεπαρκή για την κατάληψη της πρώτης θέσης.

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Η Εθνική Ελλάδας,παρουσία 22.000 θεατών στο Πανθεσσαλικό αντιμετωπίζει την Σερβία για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Nations League. Στο 69′ η γαλανόλευκη παίρνει το προβάδισμα με προβολή του Μασούρα που είχε περάσει λίγο νωρίτερα ως αλλαγή, μετά από σέντρα του Παυλίδη!

Η Εθνική πέτυχε το γκολ αλλά αυτό δεν της αρκεί αυτή την ώρα για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης καθώς στο άλλο ματς του ομίλου, η Γερμανία προηγείται με 5-0 (!) της Ολλανδίας και αυτό είναι καταστροφικό σενάριο για την Ελλάδα. Η Εθνική είναι τρίτη στον όμιλο καθώς υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και υστερεί στη διαφορά τερμάτων λόγω της βαριάς ήττας από τους οράνιε!

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Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία έχει ως εξής:

Γερμανία – 11 Ολλανδία – 11 Ελλάδα – 11 Σερβία – 1



ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία

Η Ελλάδα να έρθει ισόπαλη με τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία

Η Ελλάδα να ηττηθεί από την Σερβία και η Γερμανία να ηττηθεί από την Ολλανδία

Η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία την Ολλανδία, με την Εθνική μας να υπερκαλύπτει τη διαφορά πέντε γκολ που έχει από τη Μάνσαφτ (-1 η Γερμανία και -6 η Ελλάδα). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πχ η Γερμανία να νικήσει 1-0 και η Ελλάδα 6-0 κ.ο.κ.

Στο 15′, πολύ καλή ευκαιρία για τη Σερβία! Ο Μίτροβιτς έκανε απευθείας παράλληλο γύρισμα από δεξιά της περιοχής, για καλή τύχη της Εθνικής όμως στην πορεία της μπάλας βρέθηκε ο Ρότα που απομάκρυνε.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν σειρά της Ελλάδας να απειλήσει. Ο Τζόλης από δεξιά συνέκλινε προς τον άξονα της περιοχής και έκανε το σουτ, ο Πέτροβιτς έκανε την απόκρουση και στη συνέχεια ο Καρέτσας δοκίμασε να πάρει το ριμπάουντ που κατέληξε στα σώματα. Στο 22΄, Ο Ανδρούτσος έκανε φοβερό σουτ από το ύψος του πέναλτι, με τον Πέτροβιτς να αποκρούει εντυπωσιακά. Η Εθνική πήρε τα ηνία του αγώνα και δέκα λεπτά αργότερα, ο Ρότα στα δεξιά της περιοχής επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, το οποίο απέκρουσε ο Πέτροβιτς. Στο επίμενο λεπτό, O Τζόλης, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της γαλανόλευκης, από αριστερά συνέκλινε προς τον άξονα της περιοχής και σούταρε, με τον Πέτροβιτς να είναι ξανά σε ετοιμότητα.

Στο 55΄ο Καρέτσας έπιασε το σουτ το οποίο ωστόσο μπλόκαρε ο Πέτροβιτς. Πάντως, η Σερβία σταδιακά έφερε το ματς στα μέτρα της με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακάτεψε την τράπουλα βάζοντας στο 61΄τον Μασούρα αντί του Καρέτσα και δικαιώθηκε καθώς εννέα λεπτά αργότερα ο άσος της ΝΕΟΜ άνοιξε το σκορ με προβολή μετά από ωραία σέντρα του Παυλίδη!

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Στο 87′ ο Μασούρας λίγο έλλεψε να πετύχει και δεύτερο γκολ αλλά το σουτ του κόντραρε σε αμυντικό και πέρασε κόρνερ.

ΕΛΛΑΔΑ: Μανδάς, Τσιμίκας, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ζαφείρης (88′ Ρέτσος), Ανδρούτσος, Καρέτσας (61′ Μασούρας, Τζόλης (88′ Τετέι), Παυλίδης (73′ Κωστούλας), Δουβίκας (61′ Μπακασέτας)

ΣΕΡΒΙΑ: Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπούκινατς (80′ Σουκάτσεφ), Μπάμπιτς (46′ Γκούντελι), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Λούκιτς, Μακσίμοβιτς, Νεντελίκοβιτς (75′ Λούτσιτς), Μίτροβιτς (64′ Τσβέτκοβιτς), Γιόβιτς (64′ Τάντιτς)

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