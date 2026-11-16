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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο χωρίς σκορ, παρά την υπεροχή της στο γήπεδο.
- Οι Έλληνες διεθνείς δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ, όμως ο τερματοφύλακας της Σερβίας απέκρουσε τις προσπάθειες των Τζόλη, Ανδρούτσου και Ρότα.
- Παρά την καλή αγωνιστική παρουσία, η πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά παραμένει δύσκολη λόγω της παράλληλης νίκης της Γερμανίας επί της Ολλανδίας.
- Η διαμόρφωση της βαθμολογίας στον όμιλο καθιστά την πιθανή νίκη της ελληνικής ομάδας ανεπαρκή για την κατάληψη της πρώτης θέσης.
Η Εθνική Ελλάδας,παρουσία 22.000 θεατών στο Πανθεσσαλικό αντιμετωπίζει την Σερβία για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Nations League. Στο 69′ η γαλανόλευκη παίρνει το προβάδισμα με προβολή του Μασούρα που είχε περάσει λίγο νωρίτερα ως αλλαγή, μετά από σέντρα του Παυλίδη!
Η Εθνική πέτυχε το γκολ αλλά αυτό δεν της αρκεί αυτή την ώρα για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης καθώς στο άλλο ματς του ομίλου, η Γερμανία προηγείται με 5-0 (!) της Ολλανδίας και αυτό είναι καταστροφικό σενάριο για την Ελλάδα. Η Εθνική είναι τρίτη στον όμιλο καθώς υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και υστερεί στη διαφορά τερμάτων λόγω της βαριάς ήττας από τους οράνιε!
Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία έχει ως εξής:
- Γερμανία – 11
- Ολλανδία – 11
- Ελλάδα – 11
- Σερβία – 1
ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
- Η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία
- Η Ελλάδα να έρθει ισόπαλη με τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία
- Η Ελλάδα να ηττηθεί από την Σερβία και η Γερμανία να ηττηθεί από την Ολλανδία
- Η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία την Ολλανδία, με την Εθνική μας να υπερκαλύπτει τη διαφορά πέντε γκολ που έχει από τη Μάνσαφτ (-1 η Γερμανία και -6 η Ελλάδα). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πχ η Γερμανία να νικήσει 1-0 και η Ελλάδα 6-0 κ.ο.κ.
Στο 15′, πολύ καλή ευκαιρία για τη Σερβία! Ο Μίτροβιτς έκανε απευθείας παράλληλο γύρισμα από δεξιά της περιοχής, για καλή τύχη της Εθνικής όμως στην πορεία της μπάλας βρέθηκε ο Ρότα που απομάκρυνε.
Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν σειρά της Ελλάδας να απειλήσει. Ο Τζόλης από δεξιά συνέκλινε προς τον άξονα της περιοχής και έκανε το σουτ, ο Πέτροβιτς έκανε την απόκρουση και στη συνέχεια ο Καρέτσας δοκίμασε να πάρει το ριμπάουντ που κατέληξε στα σώματα. Στο 22΄, Ο Ανδρούτσος έκανε φοβερό σουτ από το ύψος του πέναλτι, με τον Πέτροβιτς να αποκρούει εντυπωσιακά. Η Εθνική πήρε τα ηνία του αγώνα και δέκα λεπτά αργότερα, ο Ρότα στα δεξιά της περιοχής επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, το οποίο απέκρουσε ο Πέτροβιτς. Στο επίμενο λεπτό, O Τζόλης, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της γαλανόλευκης, από αριστερά συνέκλινε προς τον άξονα της περιοχής και σούταρε, με τον Πέτροβιτς να είναι ξανά σε ετοιμότητα.
Στο 55΄ο Καρέτσας έπιασε το σουτ το οποίο ωστόσο μπλόκαρε ο Πέτροβιτς. Πάντως, η Σερβία σταδιακά έφερε το ματς στα μέτρα της με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακάτεψε την τράπουλα βάζοντας στο 61΄τον Μασούρα αντί του Καρέτσα και δικαιώθηκε καθώς εννέα λεπτά αργότερα ο άσος της ΝΕΟΜ άνοιξε το σκορ με προβολή μετά από ωραία σέντρα του Παυλίδη!
Στο 87′ ο Μασούρας λίγο έλλεψε να πετύχει και δεύτερο γκολ αλλά το σουτ του κόντραρε σε αμυντικό και πέρασε κόρνερ.
ΕΛΛΑΔΑ: Μανδάς, Τσιμίκας, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ζαφείρης (88′ Ρέτσος), Ανδρούτσος, Καρέτσας (61′ Μασούρας, Τζόλης (88′ Τετέι), Παυλίδης (73′ Κωστούλας), Δουβίκας (61′ Μπακασέτας)
ΣΕΡΒΙΑ: Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπούκινατς (80′ Σουκάτσεφ), Μπάμπιτς (46′ Γκούντελι), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Λούκιτς, Μακσίμοβιτς, Νεντελίκοβιτς (75′ Λούτσιτς), Μίτροβιτς (64′ Τσβέτκοβιτς), Γιόβιτς (64′ Τάντιτς)