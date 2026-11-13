Φίλαθλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Αμστερνταμ για τον αγώνα με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της League A του Nations League.

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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στη «Johan Cruijff Arena» για την 5η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της League A του Nations League με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρώτη δυάδα του γκρουπ και στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα (21:45), εκατοντάδες φίλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου έκαναν την εμφάνισή τους στην κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ και άρχισαν να δημιουργούν την ατμόσφαιρα ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Ολλανδία.

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Στις εξέδρες της «Johan Cruijff Arena» 2.600 Έλληνες οπαδοί (τόσα εισιτήρια εξασφάλισε η ΕΠΟ) για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Τα συνθήματα, «Ελλάς ολέ ολέ» και «Ελλαδάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό» δόνησαν την ατμόσφαιρα και έφτιαξαν ένα υπέροχο ποδοσφαιρικό κλίμα, στο κέντρο του Άμστερνταμ.