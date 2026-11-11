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Η τραγουδίστρια απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις για τους λόγους της απουσίας του συνεργάτη της εκπομπής, αναφέροντας μόνο τη σημασία της ακεραιότητας των ανθρώπων στις δηλώσεις της.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος παρευρέθηκε επίσης στην ίδια θεατρική πρεμιέρα, αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα, δηλώνοντας πως δεν διαθέτει σχετική ενημέρωση για την κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το τηλεοπτικό σταθμό MEGA σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του δημοσιογράφου στα καθήκοντά του.

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Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την πολυήμερη απουσία του από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA πραγματοποίησε ο Νίκος Συρίγος, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ελεονώρα Ζουγανέλη.

Ο δημοσιογράφος απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην εκπομπή από τις 27 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής να αποδίδουν την απουσία του σε οικογενειακό ζήτημα.

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Παρά τα σχετικά δημοσιεύματα και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα κάποια αλλαγή στη σύνθεση της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», την οποία παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η κοινή εμφάνιση του Νίκου Συρίγου με την Ελεονώρα Ζουγανέλη στο Θέατρο Μαβίλη

Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί στο Θέατρο Μαβίλη, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λευκές νύχτες ενός κλόουν». Εκεί, η Ελεονώρα Ζουγανέλη παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με την καλλιτεχνική πορεία του πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας, καθώς συνδέεται με τις παιδικές της αναμνήσεις και τα χρόνια που πέρασε στα καμαρίνια του θεάτρου.

Νίκος Συρίγος-Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Νίκος Συρίγος-Ελεωνόρα Ζουγανέλη

«Δεν είναι μόνο στήριξη, είναι η ζωή μου. Έχω μεγαλώσει στα καμαρίνια του “Αχ Μαρία”. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, παιδικές αναμνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, αλλά και για τη μακρά απουσία του από την πρωινή εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η απάντηση της Ελεονώρας Ζουγανέλη για την απουσία του συντρόφου της

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν τον δημοσιογράφο να απέχει από την εκπομπή, επιλέγοντας να απαντήσει με αναφορά στις προσωπικές της αξίες και στην ακεραιότητα των ανθρώπων.

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«Έχω δώσει συνεντεύξεις κι έχω δηλώσει αμέτρητες φορές πόσο πολύ πιστεύω στην ακεραιότητα των ανθρώπων και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να είμαι συνεπής στα λόγια μου», δήλωσε.

Η τραγουδίστρια δεν διευκρίνισε εάν γνωρίζει περισσότερα για όσα συμβαίνουν, ενώ δεν τοποθετήθηκε ούτε σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Νίκου Συρίγου στο «Χαμογέλα και Πάλι». Οι δηλώσεις της Ελεονώρας Ζουγανέλη σχολιάστηκαν στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επισημαίνει ότι η απάντηση της τραγουδίστριας επιδέχεται περισσότερες από μία ερμηνείες.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι η τοποθέτησή της δεν παρέπεμπε απαραίτητα σε κάποιο οικογενειακό ζήτημα ή πρόβλημα υγείας, όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό για τους λόγους της απουσίας του δημοσιογράφου.

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Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου υπενθύμισε ότι, όταν ξεκίνησε η συζήτηση γύρω από την απουσία του Νίκου Συρίγου, είχε επικοινωνήσει τόσο με το MEGA όσο και με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Όπως είπε, η επίσημη ενημέρωση που είχε λάβει τότε ήταν ότι ο δημοσιογράφος απείχε για οικογενειακούς λόγους.

Στη συνέχεια, σχολίασε τη σύνδεση που έκανε η Ελεονώρα Ζουγανέλη με την ακεραιότητα των ανθρώπων, αναρωτώμενη πώς σχετίζεται η συγκεκριμένη αναφορά με την αρχική ενημέρωση περί οικογενειακού ζητήματος.

«Αρχικά επίσημα το κανάλι ανέφερε – γιατί εγώ τότε είχα μιλήσει και με το κανάλι και με τη Σίσσυ Χρηστίδου – ότι ήταν οικογενειακοί οι λόγοι της απουσίας του. Τώρα οι οικογενειακοί λόγοι έρχονται σε αντίθεση με αυτό που θέτει η Ζουγανέλη – η ακεραιότητα του ανθρώπου θα φανεί – δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, ποια ακεραιότητα και τι έχει να κάνει με ένα οικογενειακό θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

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Τι απάντησε ο Γιάννης Ζουγανέλης για τον Νίκο Συρίγο

Ερωτήσεις για την απουσία του Νίκου Συρίγου δέχτηκε και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δημοσιογράφων.

Ωστόσο, ο καλλιτέχνης δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες ούτε να σχολιάσει την υπόθεση, περιοριζόμενος σε μια σύντομη απάντηση.

«Αυτά δεν τα ξέρω, μιλάω κάθε μέρα, να είστε καλά», είπε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να επεκταθεί περαιτέρω. Έτσι, παρά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Νίκου Συρίγου στο πλευρό της Ελεονώρας Ζουγανέλη, οι λόγοι της απουσίας του από το «Χαμογέλα και Πάλι» εξακολουθούν να μην έχουν διευκρινιστεί δημόσια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του στην εκπομπή.

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