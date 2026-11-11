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Το μήνυμα, το οποίο φέρει την υπογραφή του Μιχαήλ Αντρόποφ, περιλαμβάνει απειλές κατά του ιταλικού λαού και της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Οι ιταλικές αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, οι αρχές στην Πάφο εκκένωσαν γυμνάσιο της πόλης μετά από τηλεφωνική προειδοποίηση για βόμβα, ενεργοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Τουλάχιστον 300 σχολεία στην Ιταλία εκκενώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (11/11), έπειτα από την παραλαβή του ίδιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας της χώρας.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά έλαβαν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη για τις λεγόμενες υβριδικές απειλές, με διάφορα συμβάντα να έχουν καταγραφεί σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και τηλεοπτικούς σταθμούς.

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Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο La7 ότι 300 σχολεία είχαν επηρεαστεί από τις απειλές για βόμβα, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

«Μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας σε εθνικό επίπεδο, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο και παραμένουν υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους γονείς ένα σχολείο στη Ρώμη.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, το email έφερε την υπογραφή «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαγιάτ του Μισογινιστάν».

Οι αστυνομικές αρχές της Ιταλίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ρώμης.

Απειλές για βόμβα στο αυτοκίνητο της Μελόνι – «Θα κάνουμε γενοκτονία»

Άγνωστος που υπογράφει σαν «Μιχαήλ Αντρόποφ» και δηλώνει ηγέτης του «Βιλαγιάτ Μισογινιστάν», έστειλε email με το οποίο προειδοποιούσε για τις βόμβες στα σχολεία και απειλούσε για γενοκτονία κατά των Ιταλών.

«Ήρθαμε για να σας εξουδετερώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται στο εν λόγω απειλητικό μήνυμα. Μάλιστα, στο ίδιο email γίνεται αναφορά και για τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

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Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γυμνάσιο στην Πάφο

Την ίδια στιγμή, σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στην Πάφο έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα σε γυμνάσιο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, το τηλεφώνημα είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση του σχολείο και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

(Με πληροφορίες από Reuters, Cyprus Times)

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