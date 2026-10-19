Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεκάδες σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία έλαβαν απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι 160 σχολεία δέχθηκαν απειλές, οι οποίες όμως δεν θεωρούνται αξιόπιστες από τις αρχές.

Τα μηνύματα περιείχαν αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς και υπογράφονταν με τη φράση «Αλλάχου Άκμπαρ», προκαλώντας αναστάτωση και εκκενώσεις σχολικών μονάδων.

Η αστυνομία διεξάγει επείγουσες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, αντιμετωπίζοντας προς το παρόν τα συγκεκριμένα περιστατικά ως φάρσα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας έλαβαν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, δεκάδες σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητη η εκκένωση σχολικών μονάδων.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ιρλανδίας, Πολ Γκίβαν, συνολικά 160 σχολεία έλαβαν απειλές κατά τις πρωινές ώρες. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αρχές δεν θεωρούν την απειλή αξιόπιστη. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Γκίβαν, οι απειλές φαίνεται να προέρχονται από άτομα που χαρακτηρίζονται ως ισλαμιστές και υποστηρίζουν ότι ο νόμος της Σαρία θα επιβληθεί στη χώρα. Στα μηνύματα γινόταν επίσης αναφορά στην ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών μέσα στα σχολεία που κατονομάζονταν. Όπως ανέφερε ο υπουργός, το μήνυμα έφερε την υπογραφή «Αλλάχου Άκμπαρ».

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη την περιοχή. Σε σχετική ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα και ότι οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες που επηρεάζονται από το περιστατικό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, μετέδωσαν ότι ορισμένα σχολεία αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας των απειλών. Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και στη Σκωτία, όπου η Police Scotland επιβεβαίωσε ότι απειλητικά μηνύματα εστάλησαν σε αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα μηνύματα αντιμετωπίζονται ως φάρσα, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αποσαφηνιστεί η ακριβής φύση και η έκταση των απειλητικών μηνυμάτων που εστάλησαν στα σχολεία της Σκωτίας.

Την ίδια ώρα, η Ντέμπορα Έρσκιν, πολιτικός και μέλος του κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας με έδρα το Μπέλφαστ, γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες έκτακτης εκκένωσης σε ορισμένα σχολεία της εκλογικής της περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC