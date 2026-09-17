Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώην νοσηλεύτρια Αμάντα Μουίρ διαγράφηκε οριστικά από το επαγγελματικό μητρώο, καθώς προσποιούνταν για χρόνια ότι έπασχε από τελικού σταδίου λευχαιμία.

Η 46χρονη χρησιμοποίησε δεκαέξι πλαστά ιατρικά έγγραφα για να αποσπάσει παράνομα το ποσό των 185.442,95 λιρών από δημόσιο φορέα.

Για να γίνει πιστευτή, η ίδια ξύριζε το κεφάλι της, λάμβανε φάρμακα αδυνατίσματος και παραπλάνησε συγγενείς, φίλους και υπηρεσίες υγείας.

Μετά την αποκάλυψη της απάτης το 2024, το δικαστήριο την καταδίκασε σε διετή φυλάκιση για τις παράνομες πράξεις της.

Το επαγγελματικό όργανο νοσηλευτών έκρινε ότι η σκόπιμη εξαπάτηση πλήττει την εμπιστοσύνη που οφείλουν να εμπνέουν οι επαγγελματίες υγείας.

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Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση απάτης στη Σκωτία ήρθε ξανά στο προσκήνιο, καθώς η πρώην νοσηλεύτρια Αμάντα Μουίρ διαγράφηκε οριστικά από το επαγγελματικό μητρώο, αφού για περισσότερα από τρία χρόνια προσποιούνταν ότι έπασχε από τελικού σταδίου λευχαιμία.

Η 46χρονη, από το Μπάθγκεϊτ του Γουέστ Λόθιαν, είχε καταφέρει να πείσει συγγενείς, φίλους αλλά και επαγγελματίες υγείας ότι αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Παράλληλα, απέσπασε 185.442,95 λίρες από τη Scottish Public Pensions Agency, μέσω αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω προβλημάτων υγείας. Το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 200.000 ευρώ.

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Ξύριζε το κεφάλι της και έπαιρνε φάρμακα αδυνατίσματος

Για να κάνει την ιστορία της πιο πειστική, η Μουίρ ξυρίζε το κεφάλι της και χρησιμοποιούσε φάρμακα για γρήγορη απώλεια βάρους, ώστε να μοιάζει με ασθενή που υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο.

Η απάτη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και συνεχίστηκε έως τον Αύγουστο του 2024. Η ίδια μάλιστα είχε πει στην οικογένειά της ότι πέθαινε, ενώ η υπόθεση έφτασε στο σημείο να λάβει μέσω του NHS ισχυρά ελεγχόμενα φάρμακα, μεταξύ άλλων μορφίνη. Τον Ιούνιο του 2024 είχε παραπεμφθεί ακόμη και σε υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας.

Τα 16 πλαστά ιατρικά έγγραφα

Σημαντικό μέρος της απάτης ήταν τα 16 πλαστά ιατρικά έγγραφα που χρησιμοποίησε για να στηρίξει τον υποτιθέμενο καρκίνο της και την αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω ασθένειας.

Τα έγγραφα έφεραν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στοιχεία και λογότυπα του ιδιωτικού νοσοκομείου Spire στο Εδιμβούργο. Ωστόσο, όταν ένας επαγγελματίας υγείας εντόπισε ασυνέπειες στο ιστορικό της, ο γιατρός που φερόταν ως θεράπων της επιβεβαίωσε ότι δεν την είχε ποτέ θεραπεύσει για καρκίνο και ότι οι επιστολές με την υπογραφή του ήταν πλαστές.

Η υπόθεση άρχισε να καταρρέει τον Αύγουστο του 2024. Όταν η αστυνομία πήγε να τη συλλάβει, η Μουίρ βρισκόταν σε διακοπές στο Πόρτπάτρικ και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εντοπίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι και κάνουλα στο χέρι. Στο σπίτι της βρέθηκαν επίσης πρότυπα των ιατρικών επιστολών που είχαν χρησιμοποιηθεί στην απάτη.

Από την απάτη στις διακοπές στο Ντουμπάι

Μέρος των χρημάτων που απέκτησε παράνομα χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση του επαγγελματικού οργάνου, για διακοπές στο Ντουμπάι. Η υπόθεση είχε ήδη οδηγήσει σε ποινική καταδίκη της το 2025.

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Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, η Μουίρ παραδέχθηκε την ενοχή της για την απάτη και το δικαστήριο του Λίβινγκστον την καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση. Η δικαστής Σούζαν Κρεγκ χαρακτήρισε την απάτη σημαντική και παρατεταμένη, επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη συνέχισε την εξαπάτηση ενώ γνώριζε ότι δεν έπασχε από την ασθένεια που ισχυριζόταν.

Η αναφορά στο σύνδρομο Μινχάουζεν

Κατά τη δικαστική διαδικασία, η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι η Μουίρ είχε διαγνωστεί με διαταραχή προσποίησης (factitious disorder), γνωστή παλαιότερα ως σύνδρομο Μινχάουζεν. Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο σκόπιμα προσποιείται, υπερβάλλει ή προκαλεί συμπτώματα ασθένειας προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του ασθενούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, η συγκεκριμένη διάγνωση δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από την κοινωνική λειτουργό που συνέταξε σχετική έκθεση. Γι’ αυτό και χρειάζεται να διαχωρίζεται η αναφορά της υπεράσπισης από μια ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη διάγνωση.

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Διαγράφηκε οριστικά από το μητρώο νοσηλευτών

Η νεότερη εξέλιξη ήρθε από το Nursing and Midwifery Council (NMC), το επαγγελματικό ρυθμιστικό όργανο για νοσηλευτές και μαίες στη Βρετανία. Η επιτροπή αποφάσισε την οριστική διαγραφή της Μουίρ από το μητρώο, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν παρατεταμένη και σκόπιμη και ότι περιλάμβανε επανειλημμένη εξαπάτηση.

Η επιτροπή σημείωσε πάντως ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως είχε θέσει ασθενείς σε άμεσο κίνδυνο κατά την επαγγελματική της δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια τέτοια συμπεριφορά από επαγγελματία υγείας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την εμπιστοσύνη που απαιτείται στον συγκεκριμένο χώρο.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει ως μια ψευδής ιστορία ασθένειας και εξελίχθηκε σε πολυετή οικονομική απάτη, με πλαστά ιατρικά έγγραφα, παραπλάνηση του συστήματος υγείας και τελικά ποινική καταδίκη και απώλεια της επαγγελματικής της ιδιότητας.

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Με πληροφορίες από The Scottish Sun,BBC