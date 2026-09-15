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Η προετοιμασία της εβδομαδιαίας εκπομπής που του είχε προταθεί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, καθώς παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις με πιθανές οικονομικές αιτίες.

Η διοίκηση του σταθμού διαβεβαίωσε τον παρουσιαστή ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει κανονικά, με τις τελικές εγκρίσεις να αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας.

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Στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού OPEN εθεάθη τη Δευτέρα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, προς το παρόν βρίσκεται εκτός αέρα, τη στιγμή που όλες σχεδόν οι εκπομπές του σταθμού έχουν βγει ή ετοιμάζονται να βγουν άμεσα στον αέρα.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μετά το επαγγελματικό του διαζύγιο από την Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία συνέχισε χωρίς εκείνον στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, δέχτηκε πρόταση να παρουσιάσει μια τρίωρη ζωντανή εβδομαδιαία εκπομπή στην prime time ζώνη, με αρχισυντάκτρια την περσινή του συνεργάτιδα, Ελπίδα Αλυσανδράτου. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι μαζί του θα ήταν ο καλός του φίλος, Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος όμως δεν έχει υπογράψει ακόμα με τον σταθμό.

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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την πρώην σύντροφό του και ραδιοφωνική του παρτενέρ στον Sfera Κύπρου, Έλενα Κώνστα.

Ο Λάμπρος και οι άλλοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το OPEN, μπορεί να έχει εγκρίνει την εκπομπή, η προετοιμασία της όμως δεν έχει ξεκινήσει- για την ακρίβεια η ομάδα δεν έχει ακόμα γραφεία, ενώ το καμαρίνι που είχε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χρησιμοποιείται πλέον από την Κατερίνα Ζαρίφη. Οι λόγοι, όπως ακούγεται, είναι καθαρά οικονομικοί και όλα δείχνουν πως η εκπομπή δύσκολα θα κάνει πρεμιέρα πριν από τον Νοέμβριο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, οι τελικές εγκρίσεις θα προχωρήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αγαπημένη του, Έλενα Τσαγκρινού και τον Πάνο Κατσαρίδη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μετά τη συνεργασία του με την Ελένη Τσολάκη στην πρωινή ζώνη, είχε υπογράψει στις αρχές της περασμένης σεζόν διετές συμβόλαιο με το OPEN ως κεντρικός παρουσιαστής, αλλά στην πορεία προέκυψαν σημαντικές αλλαγές στην ηγετική πυραμίδα του σταθμού, που επηρέασαν ιδιαίτερα τις ισορροπίες στο εσωτερικό του. Ο ίδιος πάντως, σε αντίθεση με άλλους συνεργάτες του, δείχνει εξαιρετικά ψύχραιμος έχοντας πάρει τη διαβεβαίωση από τη διεύθυνση ψυχαγωγίας ότι η εκπομπή θα βγει κανονικά στον αέρα το συντομότερο δυνατό.