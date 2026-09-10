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Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε σαν «κεραυνός εν αιθρία», επισκίαζοντας όλα τα υπόλοιπα γεγονότα της επικαιρότητας και προκαλώντας έκπληξη τόσο στον καλλιτεχνικό, όσο και στον πολιτικό κόσμο.

Ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν έντονα την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν με την υπόθεση που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μέσα από την εκπομπή του στο Open είχε γίνει για πρώτη φορά γνωστή η καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου για ασελγή συμπεριφορά σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε διχάσει την κοινή γνώμη, με τον νεαρό τραγουδιστή να παρουσιάζεται ως θύμα του «ειδώλου», την ώρα που προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα του βήματα και να καθιερωθεί επαγγελματικά.

Η αιχμηρή ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αρχικά, ο παρουσιαστής αναδημοσίευσε τους στίχους από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου». Στη συνέχεια, σε ξεχωριστό story, έγραψε τη φράση «Καλοφάγωτα τώρα», συνοδεύοντάς την μουσικά με την «Μπαλάντα του Ούρι» του Μάνου Χατζιδάκι.

Παρότι στην ανάρτησή του δεν υπήρχε κάποια ονομαστική αναφορά, οι θαυμαστές του τραγουδιστή συνέδεσαν άμεσα το συγκεκριμένο μήνυμα με την οικογένειά του, αλλά και με τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις ακολούθησε πλήθος σχολίων. Μεταξύ αυτών ήταν χαρακτηριστικά τα: «Είπες αυτό που σκεφτήκαμε όλοι» και «Εύχομαι απλά να πάνε όλα σε ιδρύματα». Την ίδια ώρα, αξιοσημείωτο είναι πως η σελίδα του Στέφανου Παπαδόπουλου στο Instagram έχει απενεργοποιηθεί.