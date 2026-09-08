Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk Carriers προχωρά σε δημόσια προσφορά 4,4 εκατομμυρίων νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης από 23 έως 25,5 ευρώ.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντας στους επενδυτές μετοχές με σημαντικό discount σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης στο Nasdaq.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με την εταιρεία να στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων που κυμαίνονται από 101,2 έως 112 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Παππάς τόνισε πως η κίνηση αυτή αναδεικνύει την ελληνική καταγωγή της εταιρείας και ενισχύει τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο χρηματιστήριο της Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.

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Από τα 23 έως τα 25,5 ευρώ θα κυμανθεί το εύρος των τιμών διάθεσης των 4,4 εκατ. νέων μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της ναυτιλιακής Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, για την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ο καθορισμός των τιμών, που έγινε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ενέχει σημαντικό discount έναντι της τιμολόγησης της μετοχής στη χρηματιστηριακή αγορά του Nasdaq, όπου η Star Bulk είναι εισηγμένη από τον Δεκέμβριο του 2007.

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Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, η μετοχή της Star Bulk στις προσυνεδριακές συναλλαγές βρισκόταν στα 31,70 δολάρια, τα οποία, με βάση τη σημερινή συναλλακτική ισοτιμία, αντιστοιχούν σε 27,306 ευρώ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το άνω άκρο των τιμών διάθεσης εμφανίζει discount 6,6%, ενώ το κάτω όριο υπολείπεται κατά 15,8% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης στην αμερικανική αγορά.

Το discount, ωστόσο, δεν αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, καθώς εξαρτάται τόσο από την πορεία της μετοχής στο Nasdaq όσο και από τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου-ευρώ. Το τελικό συμπέρασμα για τους επενδυτές θα προκύψει στις 16 Σεπτεμβρίου, με την είσοδο των μετοχών σε διαπραγμάτευση στο Euronext Athens. Η τιμή εκκίνησης θα είναι αυτή που θα έχει διαμορφωθεί στο κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας στο Nasdaq, μετατρεπόμενη σε ευρώ.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά αύριο Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 του μηνός. Με βάση το εύρος των τιμών διάθεσης, η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια από 101,2 έως 112 εκατ. ευρώ.

Από τα 8 πλοία του 2007 στα 145 σήμερα

Ο ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, μιλώντας για την είσοδο της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφηγείται τη διαδρομή της εταιρείας τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια: «Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006. Όταν εισήχθη στο Nasdaq το 2007, ο στόλος μας αριθμούσε 8 πλοία. Σήμερα διαχειριζόμαστε 145 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 14,4 εκατομμυρίων τόνων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει παρουσία σε 500 λιμάνια και 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Όπως τόνισε, η Star Bulk είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, με στόχο, όπως ανέφερε, να γίνει σύντομα η μεγαλύτερη και στην Ευρώπη.

«Θέλουμε να κερδίσουν όλοι»

Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι στόχος της εταιρείας δεν είναι να εισέλθει στην ελληνική αγορά με την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση, καθώς επιδίωξη είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες επενδυτές να έχουν κι εκείνοι όφελος. «Στεκόμαστε με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι σε κάθε επενδυτή στην Ελλάδα που θα επιλέξει να τοποθετηθεί στην εταιρεία μας. Γι’ αυτό και δεν θα επιδιώξουμε να βγούμε στην υψηλότερη δυνατή αποτίμηση. Θέλουμε να αφήσουμε περιθώριο ώστε να κερδίσουν όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η δυνατότητα που δίνεται σε έναν επενδυτή στην Ελλάδα να αποκτήσει συμμετοχή στη Star Bulk σε αποτίμηση περίπου 20% χαμηλότερα από την καθαρή αξία ενεργητικού της αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, μια καλή ευκαιρία.

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Η ελληνική καταγωγή στο επίκεντρο

Ο κ. Παππάς στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμβολική διάσταση της παράλληλης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τονίζοντας ότι «η χρηματιστηριακή μας παρουσία θα αντανακλά επιτέλους τον πραγματικό χαρακτήρα της Star Bulk, μιας εταιρείας με παγκόσμια δραστηριότητα, διεθνείς επενδυτές και ελληνική καταγωγή».

Το «στοίχημα» μιας ναυτιλιακής κεφαλαιαγοράς στην Αθήνα

Ο επιχειρηματίας τοποθετήθηκε και σε ένα ευρύτερο, πιο στρατηγικό ζήτημα για την ελληνική κεφαλαιαγορά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η ελληνική ναυτιλία, που σήμερα ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής και της εξωστρέφειάς της». Όπως ανέφερε, η Αθήνα, μετά την ένταξή της στην Euronext, διαθέτει πλέον «το βάθος και την αξιοπιστία» ώστε να φιλοξενήσει έναν από τους δύο σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

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