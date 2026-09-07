Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προσφέροντας στους Έλληνες την δυνατότητα να επενδύσουν και να συμμετάσχουν στο «ταξίδι» της Ναυτιλίας, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk Πέτρος Παππάς, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου το ολοκληρωμένο σχέδιο για την είσοδο της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας ξηρού φορτίου στην Αμερική (είναι η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αν το εγχείρημα πετύχει και ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Για την εθνική οικονομία, για τις ίδιες τις εταιρείες και για το ελληνικό επενδυτικό κοινό – Πέτρος Παππάς Advertisement Advertisement

Στον επίλογο της ομιλίας του, έδωσε ο ίδιος απάντηση στο ερώτημα, γιατί αποφάσισε να κάνει το βήμα στην ελληνική χρηματαγορά, καθώς η μετοχή της Star Bulk διαπραγματεύεται ήδη στο Nasdaq από το 2007, εξηγώντας και το προσωπικό του όραμα:

«Ερχόμαστε γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια: τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που η Euronext έχει ήδη πετύχει στο Όσλο. Δημιούργησε εκεί ένα ολόκληρο ναυτιλιακό οικοσύστημα, το οποίο έχει προσελκύσει περισσότερες από πενήντα ναυτιλιακές εταιρείες και έχει διαμορφώσει ένα επενδυτικό κοινό — θεσμικών και ιδιωτών — που γνωρίζει εκ βαθους τις ιδιαιτεροτητες του κλάδου.

Πιστεύω ακραδαντα ότι η ελληνική ναυτιλία, που σήμερα ελέγχει το 20% του παγκοσμιου στολου, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής και της εξωστρέφειάς της. Και ότι η Αθήνα, μετά την ένταξή της στην Euronext, έχει πλέον το βάθος και την αξιοπιστία να φιλοξενήσει έναν εκ των δυο σημαντικότερων κλάδων της οικονομίας μας.

Αν το εγχείρημα πετύχει και ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Για την εθνική οικονομία, για τις ίδιες τις εταιρείες και για το ελληνικό επενδυτικό κοινό, που για πρώτη φορά θα μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν κλάδο-πυλώνα της οικονομίας».

Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να βγάλει χρήματα ο Έλληνας μέτοχος από την επένδυσή του στην εταιρεία μας. Γι’ αυτό και δεν θα επιδιώξουμε να βγούμε στην υψηλότερη δυνατή αποτίμηση. Θέλουμε να αφήσουμε περιθώριο ώστε να κερδίσουν όλοι – Πέτρος Παππάς

Γράφοντας ιστορία για 20 χρόνια στην παγκόσμια Ναυτιλία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006. Όταν εισήχθη στο Nasdaq, το 2007, ο στόλος της αριθμούσε οκτώ πλοία.

Advertisement

«Σήμερα διαχειριζόμαστε 145 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 14,4 εκατ. τόνων, με παρουσία σε 500 λιμάνια και 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως και, ευελπιστούμε, πολύ σύντομα η μεγαλύτερη και στην Ευρώπη», υπογραμμίζει ο Πέτρος Παππάς που τονίζει ότι η Star Bulk έλαβε την απόφαση να προσφέρει μία ευκαιρία στον Έλληνα επενδυτή – αυριανό μέτοχο, καθώς δεν εισάγεται στο Χρηματιστήριο από ανάγκη να αντλήσει κεφάλαια:

«Η Star Bulk δεν χρειαζεται τα κεφάλαια της Euronext Athens. Αν πραγματικά χρειαζόμασταν κεφάλαια, θα μπορούσαμε σήμερα, άνετα, να αντλήσουμε ένα με ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ σε νέο δανεισμό για να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις μας. Αρα η αποφαση μας δεν πηγαζει από αναγκη, είναι από ελευθερη βουληση.

Δεν ερχόμαστε, στην Ελλάδα για να αντλήσουμε ευκαιριακά κεφάλαια σε βάρος του Έλληνα επενδυτή.

Advertisement

Τα 100 εκατ. ευρώ τα αντλούμε για έναν και μόνο λόγο: γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματική ρευστότητα στη μετοχή μας στην Αθήνα. Θέλω, όμως, να σταθώ σε κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό.

Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να βγάλει χρήματα ο Έλληνας μέτοχος από την επένδυσή του στην εταιρεία μας. Γι’ αυτό και δεν θα επιδιώξουμε να βγούμε στην υψηλότερη δυνατή αποτίμηση. Θέλουμε να αφήσουμε περιθώριο ώστε να κερδίσουν όλοι. Το να μπορεί κανείς να αποκτήσει μια εταιρεία του βεληνεκούς της Star Bulk σε αποτίμηση περίπου 20% χαμηλότερα από την καθαρή αξία ενεργητικού της, είναι μια σπάνια ευκαιρία».

Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος ΔΣ της Star Bulk

Ηγεσία και διοίκηση της εταιρείας επενδύουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Star Bulk προχωρά στην έκδοση έως 4,4 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. Η κίνηση αυτή είναι 100% πρωτογενής, πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και ορίζει ως ανώτατη τιμή διάθεσης τα 25,50 ευρώ ανά μετοχή.

Advertisement

Η κατανομή των νέων τίτλων θα γίνει ως εξής:

4,3 εκατομμύρια μετοχές θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό.

θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό. 100.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω παράλληλης προσφοράς σε εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας.

Ιδιαίτερη σημασία για την επενδυτική εμπιστοσύνη έχει η ενεργός συμμετοχή της ηγεσίας της εταιρείας, καθώς μέλη της οικογένειας του CEO – όπως ο ίδιος ανακοίνωσε – προτίθενται να επενδύσουν έως 6 εκατομμύρια ευρώ μέσω δύο νομικών προσώπων που αποτελούν ήδη μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση των όρων.

Ταυτόχρονα, στελέχη της διοίκησης θα αποκτήσουν μετοχές στην ίδια ακριβώς τιμή με τους υπόλοιπους επενδυτές, παραιτούμενα από την πρόσθετη έκπτωση 10% που προσφέρει το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο και επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την πλήρη ταύτιση των συμφερόντων τους με εκείνα των μετόχων.

Advertisement

O Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Παππάς και ο Πρόεδρος του ΔΣ Σπύρος Καπράλος ανάμεσα στα στελέχη της διοίκησης της Star Bulk

«Η απόφασή μας για την εισαγωγή της εταιρείας στην Αθήνα αντανακλά την εμπιστοσύνη της Star Bulk στην ελληνική κεφαλαιαγορά και δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο τόσο για την ίδια την κεφαλαιαγορά όσο και για τη ναυτιλία.

Advertisement

Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει πλέον σταθερότητα και προοπτική. Είναι μια χώρα που μέσα από μια μακρά και απαιτητική προσπάθεια, ανέκτησε τη διεθνή εμπιστοσύνη και πλέον έχει θέση στο διεθνή επενδυτικό χάρτη. Το σημαντικό ορόσημο της ένταξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Euronext δημιούργησε νέες δυνατότητες και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Αθήνα», τονίζει ο Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος ΔΣ Star Bulk.

Παράλληλα, ο κύριος Καπράλος υπενθυμίζει ότι η Star Bulk είναι μια εταιρία με ελληνικές ρίζες και παγκόσμια δραστηριότητα.

«Η διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ και την Αθήνα αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη διττή ταυτότητα: τη διεθνή εμβέλεια και την ελληνική καταγωγή μας. Είναι μια ουσιαστική επενδυτική κίνηση η οποία ενισχύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Star Bulk και διευρύνει την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα, αλλά κυρίως στους Έλληνες επενδυτές. Σε προσωπικό επίπεδο, η κίνηση αυτή έχει για μένα ιδιαίτερο συμβολισμό», λέει χαρακτηριστικά.

Advertisement

Ισχυρό πλεονέκτημα ημερήσιας διαπραγμάτευσης επί 20 ώρες για τη μετοχή

Με τη διπλή εισαγωγή σε Αθήνα (Euronext Athens) και Νέα Υόρκη (Nasdaq), η μετοχή της Star Bulk θα διαπραγματεύεται ενεργά επί 20 ώρες το 24ωρο στις δύο αγορές, προσφέφοντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, που θα μπορούν να κάνουν τις κινήσεις τους χωρίς να περιμένουν καθημερινά το άνοιγμα της Wall Street.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από τη δημόσια προσφορά κατευθύνονται αμιγώς στην ανάπτυξη και την ανανέωση του στόλου της εταιρείας, καθώς η Star Bulk έχει ήδη περιορίσει δραστικά το καθαρό της χρέος. Στελέχη της διοίκησης διευκρινίζουν ότι:

€56,8 εκατ.: Θα χρηματοδοτήσουν το εναπομείναν τμήμα του επενδυτικού προγράμματος (συνολικού ύψους €94,7 εκατ.) για την κατασκευή 3 νεότευκτων πλοίων.

Θα χρηματοδοτήσουν το εναπομείναν τμήμα του επενδυτικού προγράμματος (συνολικού ύψους €94,7 εκατ.) για την κατασκευή 3 νεότευκτων πλοίων. Έως €48,1 εκατ.: Θα διατεθούν για μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες (νέες ναυπηγήσεις ή αγορές μεταχειρισμένων πλοίων/second-hand tonnage).

Χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: 9 Σεπτεμβρίου (10:00)

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς & Τιμολόγηση: 11 Σεπτεμβρίου (16:00)

Εκκαθάριση & Παράδοση Μετοχών: 15 Σεπτεμβρίου

Έναρξη Διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens: 16 Σεπτεμβρίου