Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk Carriers δρομολογεί την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρώντας ταυτόχρονα την παρουσία της στη Wall Street.

Η εταιρεία σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω δημόσιας προσφοράς ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διαδικασία της εγγραφής να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ένταξη της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίζει το κύρος της ελληνικής αγοράς και προσελκύει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια κίνηση υψηλού στρατηγικού συμβολισμού, η Star Bulk Carriers Corp., η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στη Wall Street (Nasdaq), δρομολογεί την παράλληλη εισαγωγή της (dual listing) στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens).

Πέτρος Παππάς, CEO Star Bulk Carriers Corp.

Ναυτιλιακοί συντάκτες και αναλυτές επισημαίνουν ότι η εταιρεία, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, διαθέτει στόλο πλέον των 150 πλοίων, χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 3,5 δισ. δολάρια και ισχυρότατα θεμελιώδη μεγέθη, με το ενεργητικό της να διαμορφώνεται στα 3,85 δισ. δολάρια και τα ίδια κεφάλαια στα 2,51 δισ. δολάρια. Με δεδομένα τα μεγέθη αυτά, τονίζουν ότι η εισαγωγή της στο Euronext Athens σηματοδοτεί αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ενίσχυση της αξιοπιστίας του στην κατεύθυνση της προσέλκυσης νεών επενδυτών από όλο τον κόσμο.

Advertisement

Advertisement

Για την Star Bulk, η διπλή αυτή παρουσία δημιουργεί μία «γέφυρα» κεφαλαίων μεταξύ Νέας Υόρκης και Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία διευρύνει την επενδυτική της βάση, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε Ευρωπαίους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ενισχύει περαιτέρω τη ρευστότητα της μετοχής και παράλληλα προσφέρει ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς με επιτυχία θεωρείται δεδομένο ότι θα προσελκύσει περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η Star Bulk διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην διεθνή ναυτιλία.

Splash247.com (Σιγκαπούρη) Star Bulk readies Athens dual listing

CyprusNews.eu Star Bulk: Από τον Nasdaq στο Euronext Athens

Καθημερινή Πρόσω ολοταχώς η Star Bulk για το Χρηματιστήριο Αθηνών

ΣΚΑΪ Star Bulk: Από τον Nasdaq στο Euronext Athens

Η Ναυτεμπορική Με πυξίδα το Euronext Athens ταξιδεύει η Star Bulk Carriers

Advertisement

Capital.gr Πέτρος Παππάς: Φέρνει τη Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών

EURO2day Στο Χρηματιστήριο με dual listing η Star Bulk του Πέτρου Παππά

NAYTIKA ΧΡΟΝΙΚΑ Η Star Bulk στο κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Advertisement

POWER GAME Ποια είναι η Star Bulk Carriers που «δένει» στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Liberal.gr Star Bulk: Από τον Nasdaq στην Αθήνα – Το νέο μεγάλο στοίχημα του Πέτρου Παππά

Business News Η Star Bulk του Πέτρου Παππά «βάζει πλώρη» για το ΧΑ – Dual listing και άντληση 100 εκατ. ευρώ

Advertisement

mononews.gr Star Bulk (Πέτρος Παππάς): Όλα τα μυστικά για το dual listing στην Αθήνα, την ΑΜΚ των 100 εκατ. ευρώ και τη σημασία για τους Έλληνες επενδυτές

moneyreview.gr Πρόσω ολοταχώς η Star Bulk Carriers για το Χρηματιστήριο Αθηνών

newmoney.gr Επανασύνδεση της ελληνόκτητης ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά – Η Star Bulk ανεβάζει τον πήχη

Advertisement

Η διαδικασία περιλαμβάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια εγγραφή να έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με report της Beta Securities. Η κίνηση φέρει τη σφραγίδα μιας έμπειρης και ήδη επιτυχημένης διοικητικής ομάδας, υπογραμμίζουν έμπειροι ναυτιλιακοί αναλυτές.

Advertisement