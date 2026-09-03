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Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή οικονομική βάση με καθαρά κέρδη 203,5 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο του έτους και σημαντική ρευστότητα.

Η δημόσια εγγραφή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στοχεύει στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των τίτλων της.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να συνδέσει στενότερα τη διεθνή παρουσία του με την ελληνική αγορά.

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Η Star Bulk Carriers ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή, επιλέγοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών για τη δεύτερη χρηματιστηριακή της παρουσία. Η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ξηρού φορτίου στην αμερικανική αγορά και μία από τις ισχυρότερες διεθνώς προχωρά σε dual listing, συνοδεύοντας την κίνηση με δημόσια προσφορά 100 εκατ. ευρώ.

Πίσω από τη δημόσια προσφορά βρίσκεται μια ευρύτερη στρατηγική επιλογή, με τη Star Bulk να επιλέγει την Αθήνα όχι για να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά για να επενδύσει στην προοπτική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και στη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα μπορούσε σταδιακά να προσελκύσει και άλλες μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες.

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Η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση άνω των 3,5 δισ. δολαρίων και ρευστότητα που ξεπερνά τα 500 εκατ. δολάρια. Το καθαρό χρέος της διαμορφώνεται περίπου στα 450 εκατ. δολάρια, αντιστοιχώντας μόλις στο 10% της εκτιμώμενης αξίας των 145 πλοίων του στόλου της, που υπολογίζεται στα 4,3 δισ. δολάρια.

Ισχυρή κερδοφορία και άνοδος 62% της μετοχής

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για τη Star Bulk. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα έσοδα αυξήθηκαν στα 640 εκατ. δολάρια, από 480 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 203,5 εκατ. δολάρια, έναντι μόλις 501.000 δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.

Ανάλογη είναι η εικόνα στο χρηματιστήριο. Από τις αρχές του 2026 η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 62,3%, ενώ το free float βρίσκεται κοντά στο 80%. Στη Νέα Υόρκη αλλάζουν καθημερινά χέρια περίπου 1-1,5 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 30-35 εκατ. δολαρίων.

Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί και η ανταμοιβή των μετόχων. Η Star Bulk καταβάλλει τριμηνιαία μερίσματα, έχοντας διανείμει μέσα στο 2026 0,37 δολάρια, 0,50 δολάρια και 0,90 δολάρια ανά μετοχή στις τρεις τελευταίες καταβολές.

Γιατί η Star Bulk έρχεται στην Αθήνα

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Η φιλοσοφία πίσω από το dual listing ξεπερνά, επομένως, την άντληση των 100 εκατ. ευρώ. Η Star Bulk θέλει να συμμετάσχει στην προσπάθεια του Euronext Athens να δημιουργήσει έναν ισχυρό πυρήνα εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, προσδοκώντας παράλληλα οφέλη εφόσον το εγχείρημα αποκτήσει μεγαλύτερη κλίμακα.

Εάν ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές, η Αθήνα θα μπορούσε να αποκτήσει μια ισχυρότερη χρηματιστηριακή αγορά για έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα κατέχει ούτως ή άλλως πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς.

Για τη Star Bulk, τα οφέλη είναι συγκεκριμένα. Η μετοχή της θα διαπραγματεύεται σε δύο αγορές, σε δύο νομίσματα και για περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα, ενώ η παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών της δίνει πρόσβαση και σε μια νέα δεξαμενή επενδυτών.

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Έλληνες ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη δημόσια προσφορά και συναλλαγών σε ευρώ, με την εταιρεία να προσδοκά ότι το dual listing θα ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και θα διευρύνει περαιτέρω την επενδυτική της βάση.

Δημόσια προσφορά 100 εκατ. ευρώ

Μέσω της δημόσιας προσφοράς προβλέπεται να εκδοθούν περίπου 4-4,2 εκατ. νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 3,7% των 111,67 εκατ. υφιστάμενων τίτλων.

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Η δημόσια εγγραφή έχει προγραμματιστεί για τις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής στην Αθήνα αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η Star Bulk επιδιώκει έτσι να συνδέσει την ήδη ισχυρή παρουσία της στην αμερικανική κεφαλαιαγορά με την ελληνική επενδυτική κοινότητα, χωρίς να μεταβάλλεται ο διεθνής χαρακτήρας της.

Το επόμενο στοίχημα: ο FTSE 25

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Η είσοδος στην Αθήνα συνοδεύεται και από έναν ακόμη φιλόδοξο στόχο: η Star Bulk προσδοκά να γίνει η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που θα ενταχθεί στον FTSE 25, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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Μια ενδεχόμενη ένταξη θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, προσελκύοντας παράλληλα νέα επενδυτικά κεφάλαια και χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης της ελληνικής αγοράς.

Ο Πέτρος Παππάς και η στρατηγική της μεγέθυνσης

Πίσω από τη σημερινή κλίμακα της Star Bulk βρίσκεται μια μακρά στρατηγική συγκέντρωσης και μεγέθυνσης. Υπό τον CEO Πέτρο Παππά, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει 10 εξαγορές και συγχωνεύσεις, με μεγαλύτερη εκείνη της Eagle Bulk Shipping.

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Χαρακτηριστική της φιλοσοφίας του είναι η επιλογή να αποδεχθεί σταδιακά τη μείωση της προσωπικής συμμετοχής του –από περίπου 50% στο παρελθόν σε περίπου 5% σήμερα– προκειμένου να δημιουργηθεί μέσω συγχωνεύσεων μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία. Μια στρατηγική που ουσιαστικά προτάσσει τη δημιουργία ενός ισχυρότερου εταιρικού σχήματος έναντι της διατήρησης ενός μεγαλύτερου προσωπικού ποσοστού σε μια μικρότερη εταιρεία.

Ο Πέτρος Παππάς, με τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στη ναυτιλία, περιλαμβάνεται επί 14 συνεχόμενα χρόνια στα 100 επιδραστικότερα πρόσωπα της παγκόσμιας ναυτιλίας της Lloyd’s List, έχοντας συνδέσει το όνομά του με πρωτοβουλίες συγκέντρωσης σε έναν παραδοσιακά κατακερματισμένο κλάδο.

Η ίδια λογική φαίνεται να βρίσκεται και πίσω από τη νέα κίνηση στην Αθήνα, η Star Bulk δεν αντιμετωπίζει το ελληνικό χρηματιστήριο ως μια ευκαιριακή πηγή κεφαλαίων, αλλά ως επένδυση στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης αγοράς!