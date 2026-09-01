Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει οικονομικά μέτρα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη φετινή ΔΕΘ, στοχεύοντας στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι η προσέγγιση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων μέσω μέτρων που θα ανακουφίσουν το οικογενειακό κόστος ζωής.

Η αντιπολίτευση επιδιώκει να μετατοπίσει τη συζήτηση στην απώλεια αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας των προηγούμενων ετών.

Η τελική αποδοχή των μέτρων θα εξαρτηθεί από την αίσθηση ουσιαστικής βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

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Η φετινή ΔΕΘ δεν αποτελεί απλώς το βήμα για την παρουσίαση ενός ακόμη οικονομικού πακέτου. Με τις επόμενες εθνικές εκλογές να βρίσκονται πλέον στον πολιτικό ορίζοντα, τα μέτρα συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ αποκτούν αναπόφευκτα και έντονη πολιτική διάσταση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται στην τελική ευθεία, το βάρος πέφτει σε παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές στην τσέπη. Φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και μέτρα για κατηγορίες πολιτών που εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

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Το “target group”

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια δυσκολότερη πολιτική εξίσωση. Η κυβέρνηση χρειάζεται να απευθυνθεί όχι μόνο στο παραδοσιακό ακροατήριό της, αλλά και στη μεγάλη δεξαμενή πολιτών που παραμένουν αναποφάσιστοι, δηλώνουν αποστασιοποιημένοι από τα κόμματα ή αποφασίζουν πολύ αργότερα τι θα ψηφίσουν.

Πρόκειται συχνά για ψηφοφόρους που αξιολογούν την κυβέρνηση λιγότερο μέσα από τους μακροοικονομικούς δείκτες και περισσότερο μέσα από το τι μένει τελικά στο πορτοφόλι τους μετά το σούπερ μάρκετ, το ενοίκιο, την ενέργεια και τη φορολογία.

Γι’ αυτό και το ζητούμενο για το κυβερνητικό επιτελείο είναι οι παρεμβάσεις της ΔΕΘ να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη περίμετρο δικαιούχων και ταυτόχρονα να είναι δημοσιονομικά διατηρήσιμες.

ΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΤΗΣ ΔΕΘ – ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙ

Ποιοιύς αφορά Μέτρο Ελεύθεροι επαγγελματίες Προκαταβολή φόρου: 55% → τουλάχιστον 50% Ελεύθεροι επαγγελματίες Σταδιακή μείωση τεκμαρτού εισοδήματος Μισθωτοί Εισφορές: -0,5 μονάδα Χαμηλόμισθοι Κατώτατος μισθός: στόχος ≥950 € το 2027 Συνταξιούχοι Κατάργηση προσωπικής διαφοράς από 2027 Συνταξιούχοι Ενίσχυση έως 400 € – υπό εξέταση Εργαζόμενοι Διατακτικές σίτισης: 6 → 10 €/ημέρα – υπό εξέταση Ιδιοκτήτες Παράταση φοροαπαλλαγής για κλειστά ακίνητα Στέγαση Νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου» Οικοδομή Παράταση αναστολής ΦΠΑ νέων οικοδομών

Η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να αλλάξει το ερώτημα

Η ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων βρίσκεται, όμως, και στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης. Η δική της στρατηγική αναμένεται να μεταφέρει τη συζήτηση από το «πόσα δίνει η κυβέρνηση» στο «πόσα έχουν χάσει τα νοικοκυριά από την ακρίβεια τα προηγούμενα χρόνια».

Έτσι, η πραγματική πολιτική μάχη της ΔΕΘ δεν θα κριθεί μόνο στο ύψος του πακέτου των 1,5 δισ. ευρώ. Θα κριθεί στο εάν οι πολίτες —και κυρίως όσοι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει την ψήφο τους— αισθανθούν ότι τα μέτρα αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυσκολότερη εξίσωση, άλλο η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και άλλο η στιγμή που αυτή γίνεται αισθητή στο οικογενειακό ταμείο.