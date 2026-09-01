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Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες και όχι απλώς προορισμούς, η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα: τη σύνδεση οικονομίας, ιστορίας και πολιτισμού. Η χώρα δεν αποτελεί μόνο έναν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, αλλά έναν τόπο όπου η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορική συνέχεια και το φυσικό περιβάλλον συνθέτουν ένα τουριστικό προϊόν διεθνούς εμβέλειας. Η αξιοποίηση αυτού του πλούτου, σε συνδυασμό με σύγχρονες επενδύσεις, καινοτόμες πολιτικές και στρατηγική προσέγγιση στις νέες διεθνείς αγορές, μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό ανταγωνισμό και να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ο τουρισμός, πλέον, δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη κλάδο της οικονομίας, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και πολιτιστικής διπλωματίας.

Ο τουρισμός ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας

Ο τουρισμός συγκαταλέγεται διαχρονικά στους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στα έσοδα από τις αφίξεις επισκεπτών, αλλά επεκτείνεται σε δεκάδες οικονομικές δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα ευρύ πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεταφορές, εστίαση, εμπόριο, πρωτογενής παραγωγή, κατασκευές, πολιτιστικές υπηρεσίες/δραστηριότητες και ψηφιακές εφαρμογές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών, περιορίζοντας τις περιφερειακές ανισότητες και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η οικονομική σημασία του ελληνικού τουρισμού γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου η διαφοροποίηση των πηγών ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα για κάθε σύγχρονη οικονομία.

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Οι νέες τάσεις του διεθνούς τουρισμού

Η παγκόσμια τουριστική αγορά μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες δεν αναζητούν πλέον μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά αυθεντικές εμπειρίες που συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής κάθε τόπου.

Οι κυριότερες τάσεις της επόμενης δεκαετίας περιλαμβάνουν:

-πολιτιστικό τουρισμό,

-γαστρονομικό τουρισμό,

-τουρισμό ευεξίας,

-βιώσιμο και πράσινο τουρισμό,

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-ψηφιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών,

-προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες,

-ταξίδια υψηλής ποιότητας αντί μαζικού τουρισμού.

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Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλους αυτούς τους τομείς, αρκεί να επενδύσει στην αναβάθμιση των υποδομών και στην αποτελεσματική προβολή της.

Οι διεθνείς αγορές του ελληνικού τουρισμού

Ο αγγλοσαξονικός κόσμος

Ο αγγλοσαξονικός κόσμος, με κύριους εκπροσώπους το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές της Ελλάδας. Οι επισκέπτες από τις χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη, ενδιαφέρον για ποιοτικές υπηρεσίες και αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, ιστορία και σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και αγγλοσαξονικού κόσμου είναι πολυδιάστατοι. Η ελληνική φιλοσοφία, η δημοκρατία, η κλασσική παιδεία και οι αρχές του δυτικού πολιτισμού εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελέτης και θαυμασμού σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, η ισχυρή ελληνική ομογένεια σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού, οικονομίας και τουριστικής προβολής. Η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού, συνεδριακού και γαστρονομικού τουρισμού μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας στις αγορές αυτές, αξιοποιώντας τη διαχρονική εκτίμηση που τρέφουν εκατομμύρια επισκέπτες για τον ελληνικό πολιτισμό.

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Ο ισπανόφωνος κόσμος

Ο ισπανόφωνος κόσμος, που περιλαμβάνει την Ισπανία αλλά και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αποτελεί μία αγορά με σημαντικές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό. Η κοινή μεσογειακή κουλτούρα μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, καθώς και οι ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές που συνδέουν τον ελληνικό και τον ισπανόφωνο κόσμο, δημιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη τουριστικών ανταλλαγών. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής παρατηρείται διαχρονικό ενδιαφέρον για την ελληνική αρχαιότητα, τη μυθολογία, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Παράλληλα, η εξωστρέφεια των ισπανόφωνων κοινωνιών και η αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη ορισμένων χωρών δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού μορφωτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη θέση της στις αγορές αυτές μέσω πολιτιστικών συνεργασιών, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, κοινών δράσεων προβολής και βελτίωσης των αεροπορικών συνδέσεων, προβάλλοντας όχι μόνο τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αλλά και τον πλούτο της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Η Κίνα

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Η Κίνα αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες αναδυόμενες δυνάμεις του παγκόσμιου τουρισμού, με εκατομμύρια πολίτες να ταξιδεύουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό. Για την Ελλάδα, η κινεζική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Κινέζοι ταξιδιώτες δείχνουν αυξανόμενη προτίμηση σε προορισμούς με μακραίωνη ιστορία, πολιτιστική ταυτότητα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ο ελληνικός και ο κινεζικός πολιτισμός συγκαταλέγονται μεταξύ των αρχαιότερων συνεχών πολιτισμών του κόσμου. Η αμοιβαία εκτίμηση για την ιστορία, τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και την πολιτιστική κληρονομιά δημιουργεί ένα ιδιαίτερο υπόβαθρο συνεργασίας. Οι επισκέπτες από την Κίνα αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν ιστορικά μνημεία, μουσεία, γαστρονομία και ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας, στοιχεία στα οποία η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων, η διευκόλυνση των θεωρήσεων εισόδου και η στοχευμένη προβολή μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό για την κινεζική αγορά.

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Η Ιαπωνία

Η Ιαπωνία αποτελεί μία από τις πλέον ποιοτικές και απαιτητικές αγορές του διεθνούς τουρισμού. Οι Ιάπωνες επισκέπτες διακρίνονται για τον σεβασμό προς την ιστορία, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα των προορισμών που επιλέγουν. Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο θαυμασμό μεταξύ δύο λαών με μακραίωνη ιστορία και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα. Ο σεβασμός των Ιαπώνων προς την ελληνική αρχαιότητα, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί διαχρονικό στοιχείο των ελληνοϊαπωνικών σχέσεων. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτιστικών διαδρομών, η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και η προβολή της βυζαντινής και νεότερης ιστορίας μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της Ελλάδας σε μία αγορά υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Νότια Κορέα

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Η Νότια Κορέα εξελίσσεται σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές εξερχόμενου τουρισμού διεθνώς. Η οικονομική της ανάπτυξη, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την Ελλάδα. Οι Κορεάτες ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, γραφικά τοπία, γαστρονομία και πολιτιστικές διαδρομές, ενώ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ιστορικούς προορισμούς και παραδοσιακούς οικισμούς. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται σε αυτές τις αναζητήσεις, συνδυάζοντας μοναδικό φυσικό περιβάλλον με πολιτισμό χιλιάδων ετών. Η αξιοποίηση της ψηφιακής προβολής, των κοινωνικών δικτύων και των συνεργασιών με την κορεατική τουριστική αγορά μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών προς τη χώρα μας.

Η Ινδία

Η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου και μία από τις μεγαλύτερες μελλοντικές δεξαμενές διεθνούς τουρισμού. Η συνεχής διεύρυνση της μεσαίας τάξης και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δημιουργούν νέες ευκαιρίες για χώρες που επενδύουν στρατηγικά στην προσέλκυση Ινδών επισκεπτών. Οι πολιτισμοί της Ελλάδας και της Ινδίας, αν και αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιστορικές διασταυρώσεις ήδη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές που ακολούθησαν άφησαν σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία των δύο λαών και αποτελούν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στις διμερείς σχέσεις. Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις ιστορικές συνδέσεις, προσελκύοντας επισκέπτες μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, του γαμήλιου τουρισμού, των συνεδρίων, του κινηματογραφικού τουρισμού και της πολυτελούς φιλοξενίας. Η ενίσχυση της συνεργασίας με την ινδική αγορά μπορεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές επιλογές για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

Η Ρωσία

Η ρωσική αγορά υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες πηγές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η Χαλκιδική, η Κρήτη, η Ρόδος και τα νησιά του Ιονίου. Οι Ρώσοι επισκέπτες διακρίνονταν για τη σχετικά υψηλή κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη και για την προτίμησή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας. Πέρα από την οικονομική διάσταση, οι σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας έχουν διαμορφωθεί μέσα από μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς. Η κοινή ορθόδοξη παράδοση, οι πολιτιστικές ανταλλαγές και το ενδιαφέρον για μνημεία όπως το Άγιο Όρος και τα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερου δεσμού μεταξύ των δύο λαών. Οι σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι κυρώσεις και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν επηρεάσει δυστυχώς σημαντικά τις τουριστικές ροές των τελευταίων ετών. Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η διατήρηση των πολιτιστικών και διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας. Για την Ελλάδα, η ενίσχυση του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού παραμένει ένα διαχρονικό πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τουριστικής στρατηγικής εξωστρέφειας.

Το Ιράν

Το Ιράν αποτελεί μία χώρα με βαθιά ιστορική και πολιτιστική παράδοση, η οποία, όπως και η Ελλάδα, συγκαταλέγεται στους αρχαιότερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί το σημερινό διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον στις μετακινήσεις και στις οικονομικές σχέσεις, οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ του ελληνικού και του περσικού κόσμου παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικοί. Οι σχέσεις των δύο πολιτισμών εκτείνονται σε περισσότερες από δύο χιλιετίες και, πέρα από τις γνωστές συγκρούσεις της αρχαιότητας, περιλαμβάνουν μακρές περιόδους εμπορίου, πολιτιστικών ανταλλαγών και αλληλεπίδρασης. Στη σύγχρονη εποχή, πολλοί Ιρανοί επισκέπτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ελληνική ιστορία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και τα μνημεία που συνδέονται με την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Η διατήρηση των πολιτιστικών επαφών, των ακαδημαϊκών συνεργασιών και των μορφωτικών ανταλλαγών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών πολιτιστικού τουρισμού στο μέλλον, όταν οι διεθνείς συνθήκες το επιτρέψουν. Η κοινή αναγνώριση της αξίας των δύο μεγάλων αρχαίων πολιτισμών μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο διαλόγου και συνεργασίας προς όφελος και των δύο λαών.

Ο διεθνής τουριστικός ανταγωνισμός

Η Ελλάδα δεν δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον χωρίς ανταγωνισμό. Η Ισπανία αποτελεί το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα συνδυασμού παραθεριστικού, αστικού και πολιτιστικού τουρισμού, έχοντας επενδύσει διαχρονικά σε υποδομές, ψηφιακή προβολή και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Η Ιταλία αξιοποιεί αποτελεσματικά την πολιτιστική της κληρονομιά, τη γαστρονομία και τη βιομηχανία πολυτελείας, δημιουργώντας ένα ισχυρό διεθνές τουριστικό brand. Η Τουρκία στηρίζεται σε μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ανταγωνιστικές τιμές και εκτεταμένα προγράμματα προβολής, ενώ η Κροατία έχει αναδειχθεί σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό προορισμό της Αδριατικής, επενδύοντας στον θαλάσσιο τουρισμό και στην αναβάθμιση των υποδομών της. Για την Ελλάδα, ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να βασιστεί στη μείωση των τιμών αλλά στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών της.

Ο πολιτισμός ως οικονομικό κεφάλαιο

Η μεγαλύτερη δύναμη της Ελλάδας δεν είναι μόνο οι φυσικές ομορφιές της. Είναι η ιστορία της. Από τον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό έως την κλασική αρχαιότητα, το Βυζάντιο και τη νεότερη ιστορία, η Ελλάδα διαθέτει μία μοναδική πολιτιστική συνέχεια που ελάχιστες χώρες μπορούν να παρουσιάσουν. Η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Ολυμπία, η Κνωσός, η Δήλος, το Άγιο Όρος, τα βυζαντινά μνημεία, η ελληνική γαστρονομία, η ναυτική παράδοση και οι τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν οικονομικά περιουσιακά στοιχεία με υψηλή διεθνή αξία. Στη σύγχρονη οικονομία, ο πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί επένδυση. Η πολιτιστική κληρονομιά δημιουργεί τουριστική ζήτηση, ενισχύει τις εξαγωγές, προσελκύει ξένες επενδύσεις, ενδυναμώνει τη διεθνή εικόνα της χώρας και λειτουργεί ως εργαλείο ήπιας ισχύος στη διεθνή πολιτική.

Προτάσεις για το μέλλον

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που θα συνδυάζει οικονομία, πολιτισμό και καινοτομία. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν:

-η ενίσχυση των πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών,

-η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εφαρμογών στον τουρισμό,

-η προσέλκυση νέων αγορών της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής,

-η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,

-η ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού,

-η στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων,

-η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς ως δικτύου προβολής της χώρας,

-η ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας μέσω διεθνών συνεργασιών και εκδηλώσεων,

-η θεσμοθέτηση ενός νέου εθνικού συμβουλίου τουριστικών γραφείων με ετήσιες συνόδους για την καταγραφή, ανάλυση και ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών γραφείων.

Το παγκόσμιο τουριστικό σκάκι

Η διεθνής τουριστική αγορά μπορεί να παρομοιαστεί με μια παρτίδα σκακιού, όπου κάθε χώρα καλείται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να προβλέψει τις εξελίξεις και να χαράξει στρατηγική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε ένα σύνθετο «ταμπλό», στο οποίο συνυπάρχουν παραδοσιακές αγορές, όπως ο αγγλοσαξονικός κόσμος, αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, αγορές υψηλής ποιότητας όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, αλλά και χώρες με τις οποίες διατηρεί ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, όπως η Ρωσία και το Ιράν. Κάθε μία από αυτές τις αγορές έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές ταξιδιωτικές συνήθειες και διαφορετικές προσδοκίες, γεγονός που απαιτεί στοχευμένες πολιτικές και ευέλικτη στρατηγική.

Σε αυτή τη «σκακιέρα» δεν κερδίζει απαραίτητα εκείνος που διαθέτει τις περισσότερες φυσικές ομορφιές, αλλά εκείνος που μπορεί να συνδυάσει αποτελεσματικά την ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία, την καινοτομία και τη διεθνή προβολή του. Η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο «στρατηγικών κομματιών»: έναν πολιτισμό με παγκόσμια ακτινοβολία, απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, ισχυρή ναυτική και γαστρονομική παράδοση, καθώς και μια γεωγραφική θέση που τη συνδέει με τρεις ηπείρους. Η επιτυχία, όμως, θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να κινείται με σχέδιο, να ανοίγεται σε νέες αγορές χωρίς να παραμελεί τις παραδοσιακές και να μετατρέπει τον πολιτισμό της σε διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως στο σκάκι, έτσι και στον παγκόσμιο τουρισμό, η νίκη δεν επιτυγχάνεται με μία μόνο εντυπωσιακή κίνηση, αλλά με στρατηγική, υπομονή, προσαρμοστικότητα και διορατικότητα.

Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες και όχι απλώς προορισμούς, η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα: τη σύνδεση οικονομίας, ιστορίας και πολιτισμού. Η αξιοποίηση αυτού του πλούτου, σε συνδυασμό με σύγχρονες επενδύσεις, καινοτόμες πολιτικές και στρατηγική προσέγγιση στις νέες διεθνείς αγορές, μπορεί να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό ανταγωνισμό και να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά να διαμορφωθεί ένα τουριστικό μοντέλο που θα δημιουργεί υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, θα προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και θα ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει τα ιστορικά, πολιτιστικά και ανθρώπινα εφόδια για να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως. Το ζητούμενο είναι να μετατρέψει αυτό το διαχρονικό πλεονέκτημα σε μια συνεκτική εθνική στρατηγική που θα συνδέει τον τουρισμό με την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διεθνή παρουσία της χώρας στον 21ο αιώνα.