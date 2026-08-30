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Μια ξεχωριστή περίπτωση που, όπως υπογραμμίζει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αναδεικνύει τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία του ελληνικού συστήματος υγείας, έγινε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Πρόκειται για την περιπέτεια υγείας της 12χρονης Μαρίας, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα, οι γιατροί εντόπισαν έναν όγκο στη μικρή, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη την άμεση ιατρική παρέμβαση.

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Οι γονείς της, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους, αποφάσισαν να εμπιστευτούν το ελληνικό ιατρικό δυναμικό και να πραγματοποιηθεί η επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Η χειρουργική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, καθώς διήρκεσε συνολικά 6,5 ώρες. Η 12χρονη υποβλήθηκε σε σύνθετη επέμβαση, την οποία πραγματοποίησε η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου.

«Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους συνεχάρη θερμά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλους τους εργαζόμενους του Παίδων «Η Αγία Σοφία» για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

«Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ζει στη Νέα Υόρκη. Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Εδώ βρέθηκε ο όγκος. Και εδώ οι γονείς της επέλεξαν να γίνει το χειρουργείο.



Η 12χρονη Μαρία χειρουργήθηκε στο Παίδων «Η Αγία Σοφία», σε μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση 6,5 ωρών.



Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα… — Marios Themistocleous (@mthemisto) August 30, 2026

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλαβρουζιώτη, διευθυντή του καρδιοχειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο, η επέμβαση έγινε στις 14 Αυγούστου και το κορίτσι προσήλθε στο νοσοκομείο την Παρασκευή για αφαίρεση ραμμάτων.

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Σε ανάρτησή του, ο κ. Καλαβρουζιώτης εξηγεί: «Σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) ήρθε στο Νοσοκομείο μας για αφαίρεση ραμμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 ημέρες.

Στις 11/8 πηγαίνει στο Νοσοκομείο του νησιού. Βγάζει ακτινογραφία θώρακα και κάνει αξονική τομογραφία, που δείχνουν κατειλημμένο όλο, σχεδόν, το αριστερό ημιθωράκιο από “μάζα”. Διακομίζεται ξημερώματα της 12/8 στο Παίδων “Αγία Σοφία”.

Γίνεται μαγνητική τομογραφία και αποφασίζεται χειρουργική επέμβαση: βιοψία και, αναλόγως με το αποτέλεσμα, αφαίρεση του όγκου. Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτιούνται πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση κ νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα.

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Οι γονείς στέλνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε γιατρό τους στη Ν. Υόρκη. Αυτός συμφωνεί με την επέμβαση, λέει δε στους γονείς ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας!

Στις 14/8 πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα, καλοήθης όγκος, ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο εκ γενετής και μεγαλώνει μαζί του!!! Λόγω του μεγέθους, της θέσης και της στενής συνάφειας του όγκου με ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ριζική εξαίρεση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από 6,5 ώρες χειρουργείου.

Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεώτερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση (μάλιστα σε 1 περίπτωση η διάγνωση είχε γίνει προγεννητικά). Η Μαρία έμεινε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και 8 στον θάλαμο.

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Σχόλιο: Παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών. ΥΓ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η περιπέτεια της μικρής Μαρίας, αλλά οι γονείς της αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα»