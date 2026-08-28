Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνολική ζήτηση για πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα ανήλθε στα 6,11 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι εύποροι ξένοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι το ειδικό καθεστώς non-dom που προβλέπει σταθερό ετήσιο φόρο εισοδήματος.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης, συγκεντρώνοντας το 88% της δραστηριότητας των αγοραστών αυτής της κατηγορίας.

Οι Βρετανοί αγοραστές κυριαρχούν, αποτελώντας το 53% των εν λόγω επενδυτών, αναζητώντας νέα φορολογική έδρα μετά την κατάργηση του αντίστοιχου καθεστώτος στη χώρα τους.

Το φαινόμενο αυτό ξεπερνά τις επενδύσεις τύπου Golden Visa, καθώς οι ιδιώτες μεταφέρουν μόνιμα στην Ελλάδα την οικονομική τους δραστηριότητα και τις οικογένειές τους.

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Η Ελλάδα δεν πουλά πλέον στους πλούσιους ξένους μόνο ήλιο, θάλασσα και εξοχικές κατοικίες. Πουλά έναν νέο τόπο μόνιμης εγκατάστασης και φορολογικής κατοικίας. Και τα εκατομμύρια που κατευθύνονται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα δείχνουν ότι η μεγάλη μετακίνηση ιδιωτικού πλούτου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη έχει αρχίσει να αλλάζει και τον χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Τα στοιχεία προέρχονται από την εξαμηνιαία έκθεση «The State of Greek Luxury Property – Mid-Year 2026» της Greece Sotheby’s International Realty και είναι εντυπωσιακά. Η συνολική ζήτηση για πολυτελή ελληνικά ακίνητα έφθασε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα 6,11 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 35% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. (sothebysrealty.gr)

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Το 29% των συναλλαγών από τους non-dom

Η μεγάλη αλλαγή αφορά τους εύπορους ξένους που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Το 2024 οι non-dom αντιπροσώπευαν το 14% του όγκου των συναλλαγών της Greece Sotheby’s. Το 2025 το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 29%. Από το 2024 μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 οι συναλλαγές αυτής της κατηγορίας έφθασαν συνολικά τα 58,2 εκατ. ευρώ.

Και δεν μιλάμε για συνηθισμένες κατοικίες. Η διάμεση αξία συναλλαγής των non-dom διαμορφώνεται στα 2,95 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη και η χαμηλότερη καταγεγραμμένη αγορά ξεπέρασε τα 2,3 εκατ. ευρώ.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα παίρνει το 88%

Ο μεγάλος κερδισμένος είναι τα νότια προάστια της Αθήνας. Το εντυπωσιακό 88% της δραστηριότητας των non-dom κατευθύνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

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Οι Βρετανοί αποτελούν το 53% των non-dom αγοραστών, ενώ συνολικά η βρετανική ζήτηση για ελληνικά πολυτελή ακίνητα αυξήθηκε κατά 60% μέσα σε έναν χρόνο. (sothebysrealty.gr)

Η εξήγηση βρίσκεται και στο Λονδίνο. Η Βρετανία κατάργησε το δικό της παραδοσιακό καθεστώς non-dom τον Απρίλιο του 2025 και ένα μέρος των πολύ εύπορων κατοίκων της αναζητεί πλέον νέα φορολογική έδρα. Η Ελλάδα διεκδικεί κομμάτι αυτής της τεράστιας ανακατανομής πλούτου, ανταγωνιζόμενη προορισμούς όπως η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. (prnewswire.co.uk)

Τι τους προσφέρει η Ελλάδα

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Εδώ βρίσκεται το μεγάλο φορολογικό κίνητρο. Το ελληνικό καθεστώς του άρθρου 5Α απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, προβλέπει κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ ετησίως για το εισόδημα αλλοδαπής, για περίοδο έως 15 ετών.

Για κάθε συγγενικό πρόσωπο που εντάσσεται στο καθεστώς προβλέπεται επιπλέον φόρος 20.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ απαιτείται επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΑΑΔΕ. (aade.gr)

Δεν πρόκειται, λοιπόν, απλώς για άλλη μία έκρηξη της Golden Visa. Είναι διαφορετικό φαινόμενο: άνθρωποι με πολύ μεγάλη περιουσία δεν αγοράζουν μόνο ένα ελληνικό ακίνητο. Μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία, τις οικογένειές τους και μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας.

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Και η Αθηναϊκή Ριβιέρα μετατρέπεται σταδιακά από πανάκριβη παραλιακή ζώνη της Αθήνας σε μία από τις νέες ευρωπαϊκές διευθύνσεις του διεθνούς πλούτου.