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Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας προγραμματίζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τις κόρες της για να τιμήσει τη μακροχρόνια φίλη της.

Οι δύο γυναίκες διατηρούν ισχυρούς δεσμούς αμοιβαίας στήριξης, οι οποίοι ενισχύονται από τη συγγένεια μεταξύ των ευρωπαϊκών δυναστειών και την κοινή τους καταγωγή.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν τα πέντε παιδιά της Άννας-Μαρίας, ενώ η τελική λίστα των καλεσμένων εξαρτάται από τις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Η γιορτή αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης για τις οικογένειες, έπειτα από μια περίοδο έντονων συναισθηματικών δοκιμασιών για τα μέλη τους.

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Ο εορτασμός των 80ών γενεθλίων της τέως βασίλισσας Άννας-Μαρίας στις 30 Αυγούστου φαίνεται πως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και της Δανίας. Σύμφωνα με τα ισπανικά media, η 87χρονη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τις κόρες της, την ινφάντα Έλενα και την ινφάντα Κριστίνα, προκειμένου να τιμήσουν την επί χρόνια στενή φίλη και σύζυγο του αδελφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αν και η οριστική λίστα των παρευρισκομένων διαμορφώνεται ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τoυς.

H Άννα Μαρία και ο τέως βασιλιάς Κωνσταντ’ινος ανάμεσα στις αδελφές του, πριγκίπισσα Ειρήνη και βασίλισσα Σοφία τον Νοέμβρη του 2022 στην Αθήνα.

Βασίλισσα Σοφία: Σχέση ζωής με την Άννα Μαρία

Η σχέση ανάμεσα στη βασίλισσα Σοφία και την Άννα-Μαρία χαρακτηρίζεται από μια βαθιά αμοιβαία στήριξη που κρατάει δεκαετίες, λειτουργώντας ως σταθερό καταφύγιο στα δύσκολα χρόνια, όπως μετά την απώλεια του βασιλιά Κωνσταντίνου και πιο πρόσφατα του θανάτου της πριγκίπισσας Ειρήνης. Οι δυο τους γνωρίζονται από παιδιά, όταν η βασιλική οικογένεια της Ελλάδας επισκεπτόταν τη Δανία, ενώ αργότερα η Άννα-Μαρία υπήρξε μία από τις παράνυμφους στον γάμο της Σοφίας με τον Χουάν Κάρλος.

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Εκτός από τον στενό προσωπικό δεσμό, οι δυναστείες συνδέονται με ισχυρά συγγενικά και ιστορικά θεμέλια. Η Άννα-Μαρία είναι η μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Μαργαρίτας της Δανίας και της πριγκίπισσας Βενεδίκτης, γεγονός που σημαίνει ότι ο, ανιψιός της Άννας Μαρίας, βασιλιάς Φρέντερικ της Δανίας και ο γιος της Σοφίας, βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, είναι ξαδέρφια. Η κοινή τους καταγωγή από τον οίκο Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg και η συγγένειά τους ενισχύουν αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς.

Η οικογένεια του βασιλιά Κωνσταντίνου είχε συγκεντρωθεί το 2014 στα Ανάκτορα του Τατοϊου για το μνημόσυνο του πατέρα του, βασιλιά Παύλου.

Η επερχόμενη γιορτή αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για τις ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, κλείνοντας θετικά το φετινό καλοκαίρι μετά από μια περίοδο έντονων συναισθηματικών δοκιμασιών. Εκτός από τη βασίλισσα Σοφία, η Άννα Μαρία αναμένεται να βρεθεί ξανά με τα πέντε της παιδιά (Παύλο, Αλεξία, Νικόλαο, Φίλιππο, Θεοδώρα) αλλά και όσα από τα εγγόνια της καταφέρουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.