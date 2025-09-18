Η πριγκίπισσα Σαρλίν ασπάζεται τη βασίλισσα Λετίθια μποστά στον πρίγκιπα Αλβέρτο και τον βασιλιά Φελίπε

Δύο από τις πιο καλοντυμένες εκπροσώπους των βασιλικών οίκων της Ευρώπης είναι η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας. Αν και το στυλ τους μπορεί να δείχνει πολλές φορές συμβατικό αφού είναι υποχρεωμένες να τηρούν το βασιλικό πρωτόκολλο κάνοντας ασφαλείς επιλογές, παραμένουν όμως πρότυπα κομψότητας.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα Σαρλίν σε εμφάνισή της στην επίσημη παρουσίαση του λευκώματος It’s a dog’s life in Monaco επέλεξε μεταξωτή μπλούζα και παντελόνι από την τελευταία συλλογή Giorgio Armani αξίας 4,200 δολαρίων, ενώ η ζώνη του ίδιου σχεδιαστή κόστιζε 1,273 δολάρια.

Στις 16 Σεπτεμβρίου η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας ταξίδεψε στην Αίγυπτο μαζί με τον σύζυγό της επιλέγοντας κοστούμι Boss αξίας 685 δολαρίων, τσάντα Carolina Herrera και μαύρες δερμάτινες γόβες Massimo Dutti.

Το ίδιο βράδυ, η πριγκίπισσα Σαρλίν έδωσε το παρών στο 4ο πριγκιπικό πρωτάθλημα γκολφ του Μονακό με φόρεμα Elie Saab αξίας 2,850 ευρώ και slingback γόβες Jimmy Choo 902 δολαρίων.

Τη δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψής της στο Κάιρο, η βασίλισσα Λετίθια επέλεξε φόρεμα από το ισπανικό brand The 2nd Skin που θύμιζε την τελευταία επιλογή της Σαρλίν και γόβες Magrit.