Στα 86 της χρόνια, η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας παραμένει ακμαιότατη συνοδεύοντας συχνά τον αγαπημένο της γιο Φελίπε που διαδέχτηκε τον πατέρα του, Χουάν Κάρλος, στον θρόνο το 2014.

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος ο βασιλιάς Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίθια, τις δυο τους κόρες, Λεονόρ και Σοφία παραθερίζουν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας μαζί με την αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, βασίλισσα Σοφία. Η τελευταία, είναι γνωστό πως δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με τη Λετίθια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να κρατήσουν τα προσχήματα, τουλάχιστον στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι σε όλες τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, νύφη και πεθερά κρατούν πάντα μία ασφαλή απόσταση.

Advertisement

Advertisement

Το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Αυγούστου, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας πραγματοποίησε μια επίσημη εμφάνιση στην κοσμοπολίτικη Μαγιόρκα με χαλαρό καλοκαιρινό styling.

«Οι βασιλείς, συνοδευόμενοι από την πριγκίπισσα των Αστουριών, την ινφάντα Σοφία και τη βασίλισσα Σοφία, παραθέτουν δεξίωση για τους εκπροσώπους ποικίλων τομέων και θεσμών της κοινωνίας των Βαλεαρίδων Νήσων στο Παλάτι του Μαριβέντ και συγχαίρουν την ομάδα Avarca de Menorca, πρωταθλήτρια του 50ου Κυπέλλου SM Queen Iberdrola Volleyball» έγραφε η λεζάντα στον επίσημο λογαριασμό της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram.

Γιαγιά και εγγονές μάλιστα επέλεξαν δημιουργίες με ζωηρά prints, ενώ το στράπλες σύνολο του ισπανικού brand Desingual που επέλεξε η διάδοχος του στέμματος, πριγκίπισσα Λεονόρ, είχε φορέσει πρώτη η μητέρα της, Λετίθια, το 2023.

Η βασίλισσα Σοφία με την αδελφή της, Ειρήνη στον Φεβρουάριο στον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στην Πλάκα (NDP).

Βασίλισσα Σοφία: Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα;

Πρόσφατα δημοσιεύματα στον ισπανικού Τύπου αναφέρουν ότι η βασίλισσα Σοφία αισθάνεται μοναξιά στην Ισπανία και μάλιστα περνάει πολύ δύσκολα εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει η αγαπημένη της αδερφή, Ειρήνη. «Καλοκαίρι στη Μαγιόρκα με την καρδιά της στο Αιγαίο» αναφέρει χαρακτηριστικά άρθρο που αναφέρει ότι η Σοφία θέλει «να περάσει τις τελευταίες μέρες στη ζωής της στην Ελλάδα».

«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι το καταφύγιο των αναμνήσεών της, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας και ο τόπος όπου εξακολουθεί να κατοικεί ο πυρήνας της οικογένειάς της», συνεχίζει το ίδιο δημοσίευμα, εννοώντας προφανώς την οικογένεια Ντε Γκρες.

Advertisement

Εξάλλου η Ελλάδα είναι η χώρα που η βασίλισσα Σοφία μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον Χουάν Κάρλος, ο οποίος κλείνει αυτές τις μέρες πέντε χρόνια από την ημέρα που αναγκάστηκε να φύγει από την Ισπανία, εξαιτίας μεγάλων σκανδάλων που είχαν αμαυρώσει την εικόνα της βασιλικής οικογένειας: Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ερωτικές απιστίες προκάλεσαν πρωτοσέλιδα στον ισπανικό Τύπο, αν και εκείνη έκανε πάντα ότι μπορούσε για να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη και τον θεσμό αλώβητο.

Advertisement