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Το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από αρκετές εβδομάδες αναμονής, το γραφείο Τύπου του ΑΝΤ1 έστειλε το επίσημο δελτίο τύπου στο οποίο υποδέχεται ξανά τη Φαίη Σκορδά στον σταθμό.

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

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Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές.

Αυτό που δεν προκάλεσε έκπληξη ήταν το γεγονός πως δεν αναφέρεται τι ακριβώς θα κάνει η 46χρονη παρουσιάστρια στην τηλεόραση τη νέα σεζόν, αφού ο σταθμός δεν επιβεβαίωνει όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα.

Στην παρουσίαση προγράμματος του ΑΝΤ1 το 2013, τη σεζόν που ο Γιάννης Λάτσιος την είχε «κλέψει» μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα από το MEGA.

Φαίη Σκορδά: Με διπλό ρόλο στον ΑΝΤ1

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόθεση της ηγεσίας του ΑΝΤ1 είναι να της αναθέσει δύο εκπομπές. Ένα ζωντανό, low budget, μαγκαζίνο για την πρωινή (ή μεσημεριανή) ζώνη του Σαββατοκύριακου και ένα βραδινό show, χωρίς να ξεκαθαρίζεται ακόμα αν θα είναι το -αγαπημένο της- Dancing with the Stars, το οποίο είχε αρχικά προταθεί στη Ζέτα Μακρυπούλια.