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Στο σημείο αποκαλύφθηκαν έξι ανθρώπινοι σκελετοί μέσα σε ορθογώνιες κατασκευές, καθώς και μια κεραμική λάμπα που βρέθηκε δίπλα σε έναν από τους σκελετούς.

Το νοσοκομείο ιδρύθηκε πιθανότατα τη δεκαετία του 1570 από τον Έλληνα ναύτη Μιγκέλ ντε Ακόστα και διέθετε χωρητικότητα που έφτανε έως και τις εβδομήντα κλίνες.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης την είσοδο της γειτονικής Εκκλησίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες των ασθενών που νοσηλεύονταν στο ίδρυμα.

Η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίστηκε μέχρι το 1821, ενώ η αρχιτεκτονική του διατηρεί παραδοσιακά υλικά, όπως πλακάκια από τη Βαλένθια του 18ου αιώνα.

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Αρχαιολόγοι στο Περού ανακάλυψαν τα ερείπια ενός νοσοκομείου της αποικιακής εποχής που χρονολογείται στον 16ο αιώνα και στο οποίο νοσηλεύονταν άρρωστοι ναυτικοί που έκαναν στάση σε λιμάνια του Ειρηνικού, όταν το Περού ήταν ακόμα ισπανική αποικία.

Σύμφωνα με το euronews, έξι ανθρώπινοι σκελετοί που είχαν ταφεί εκεί, πιθανώς ασθενών, αποκαλύφθηκαν μέσα σε ορθογώνιες κατασκευές. Μια κεραμική λάμπα λαδιού, που χρησιμοποιούνταν για να φωτίζει στο σκοτάδι με κεριά, βρέθηκε στο ύψος του χεριού ενός από τους σκελετούς.

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Το νοσοκομείο ιδρύθηκε πιθανότατα τη δεκαετία του 1570 από έναν Έλληνα ναύτη ονόματι Μιγκέλ ντε Ακόστα και είχε χωρητικότητα έως και 70 κλίνες, σύμφωνα με τον Ισπανό Ιησουίτη ιερέα Μπερνάμπε Κόμπο και το χρονικό του «Η Ιστορία της Ίδρυσης της Λίμα».

Από τους μισθούς των ναυτικών γίνονταν κρατήσεις για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης του νοσοκομείου.

Οι ειδικοί εντόπισαν επίσης την είσοδο μιας γειτονικής εκκλησίας, της Εκκλησίας του Αγίου Πνεύματος (Iglesia del Espíritu Santo), όπου τελούνταν λειτουργία για τους ασθενείς. Η ύπαρξη της εκκλησίας είχε τεκμηριωθεί από Ισπανούς χρονογράφους που έγραψαν για την ίδρυση της Λίμα το 1535.

Η τοποθέτηση ενός νοσοκομείου δίπλα σε μια εκκλησία ήταν μια συνήθης πρακτική εκείνη την εποχή, εξήγησε ο Ερνέστο Ολάζο, ο αρχαιολόγος που συντονίζει τις ανασκαφές, καθώς επέτρεπε στους ασθενείς να παρακολουθούν τη λειτουργία.

16th-century hospital unearthed in Central Lima



Hospital Del Espiritu Anto treated sick sailors



Hospital founded in the 1570s@BislaDiksha brings you more pic.twitter.com/0iiY7HxIWo — WION (@WIONews) August 26, 2026

Το νοσοκομείο λειτουργούσε μέχρι λίγο πριν το 1821, όταν κηρύχθηκε η ανεξαρτησία του Περού. Οι λόγοι για το κλείσιμό του είναι άγνωστοι.

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Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων δύο πλευρικούς τοίχους κατασκευασμένους από πέτρα, τούβλα και πηλό, συνδεδεμένους με ασβέστη, άμμο και νερό, καθώς και πήλινα πλακάκια επικαλυμμένα με αδιαφανές λευκό λούστρο και διακοσμημένα με ορυκτά χρωστικά.

🇵🇪🏺 El pasado virreinal de Lima salió a la luz.

Arqueólogos hallaron seis entierros humanos y vestigios del antiguo Hospital del Espíritu Santo, fundado en 1575, durante excavaciones bajo los jardines del Santuario de Santa Rosa de #Lima. A unos 70 centímetros de profundidad… pic.twitter.com/vYZKteq57S — GlobaLAT (@globaLATvideo) August 25, 2026

«Κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική πτυχή είναι η ίδια η αρχιτεκτονική, η οποία διατηρεί παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, τα οποία έχουμε αναστηλώσει, συμπεριλαμβανομένου ενός δαπέδου με πλακάκια της Βαλένθια του 18ου αιώνα και ενός χώρου που περιέχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα προ-ισπανικά ευρήματα», εξήγησε ο Ολάζο.

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.@AP_Noticias: #Arqueólogos del municipio de #Lima mostraron los vestigios de un #hospital del siglo XVI dedicado a atender marineros que navegaban por puertos del Pacífico durante la época en que #Perú era una #colonia de #España https://t.co/1GOVVvj3oc — Franklin Briceño (@franklinbriceno) August 25, 2026

Το νοσοκομείο και η εκκλησία εντοπίστηκαν κοντά στο ιερό της Σάντα Ρόζα ντε Λίμα, της πρώτης καθολικής αγίας που γεννήθηκε στην Αμερική.

An important archaeological discovery in the historic centre of Lima 🇵🇪 has brought to light a remarkable chapter of the Greek presence in South America as early as the 16th century. Beneath the garden of the Sanctuary of Saint Rose of Lima, archaeologists uncovered the remains… pic.twitter.com/iko4dHG1aJ Advertisement August 12, 2026