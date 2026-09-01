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Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ της Γαλλίας και κοινοποίησε τον δεσμό του μέσω φωτογραφιών από τις πρόσφατες κοινές διακοπές του στο Άμστερνταμ.

Φιλικά πρόσωπα αναφέρουν ότι οι δυο τους μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευτυχία της κόρης της.

Η Οζιέρ έχει ήδη συστήσει τον νέο της σύντροφο στα δύο παιδιά της, ενώ η ίδια συνεχίζει τη δραστηριότητά της ως δικηγόρος και πολιτικός.

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Η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση με έναν φοιτητή 20 χρόνια νεότερό της που φέρεται να γνώρισε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο της βορειοδυτικής Γαλλίας Η Τιφανί Οζιέρ γνώρισε τον Αντουάν Λεκοντέ, όταν εργαζόταν ως εκπαιδευτής kitesurfing και παρέδιδε μαθήματα στη θετή κόρη του Εμανουέλ Μακρόν.

Το ζευγάρι αποκάλυψε τη σχέση του μέσα από φωτογραφίες από τις διακοπές του στο Άμστερνταμ, δείχνοντας να αδιαφορεί πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Στενός φίλος της 42χρονης δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Gala: «Ήταν αμέσως προφανές μεταξύ τους. Έχουν πολλά κοινά: την αγάπη για το Λε Τουκέ και τις δυνατές συγκινήσεις, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα.

Ο Αντουάν είναι ένας περιπετειώδης άνθρωπος που δεν φοβάται τίποτα, ενώ η Τιφέν μοιάζει πολύ στη μητέρα της», σημειώνοντας επιπλεόν τα εξής: «Όπως και η Μπριζίτ, ακούει μόνο την καρδιά της και δεν τη νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι. Μόνο η γνώμη της οικογένειάς της έχει σημασία για αυτήν».

Και για το πως αντέδρασε στη σχέση της κόρης της, η Μπριζίτ Μακρόν, αποκάλυψε: «Αντέδρασε όπως θα αντιδρούσε κάθε μητέρα. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, γι’ αυτό και χαίρεται πολύ που τη βλέπει τόσο καλά. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν».

Ο νέος της δεσμός έρχεται μετά τον χωρισμό της τον Μαΐο του 2026 από τον Σιρίλ Χανουνά, έναν αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό παρουσιαστή στη Γαλλία.

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Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Οζιέρ, η οποία είναι δικηγόρος και πολιτικός, έχει ήδη γνωρίσει τον Λεκοντέ στα δύο της παιδιά, τη 12χρονη Ελίζ και τον 10χρονο Ορέλ.

Πριν από αυτή τη σχέση, η Οζιέρ είχε χωρίσει τον Ιανουάριο του 2025 από τον πρώην σύντροφό της, τον γαστρεντερολόγο-ηπατολόγο Αντουάν Σοτό.

Η διαφορά ηλικίας των 20 ετών θυμίζει έντονα την πολυσυζητημένη σχέση της 73χρονης Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας με τον 48χρονο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

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