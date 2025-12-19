Μέχρι την πόρτα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έφτασε η οργή των αγροτών. Από τα ξημερώμώματα της Παρασκευής, αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από την εξοχική κατοικία του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν στο Τουκέ, στήνοντας μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη κινητοποίηση, με τρακτέρ, πανό και ένα φέρετρο για τον θάνατο της γαλλικής αγροτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFM, η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει ολόκληρη την ημέρα. Όπως δήλωσε ο Μπενουά Εντέν, αντιπρόεδρος της αγροτικής ομοσπονδίας FDSEA της περιοχής Μοντρέιγ-σιρ-Μερ, πρόκειται για μια «συμβολική δράση», με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση Μακρόν.

Περίπου 30 αγρότες, με τη συμμετοχή περίπου 20 τρακτέρ, συγκεντρώθηκαν μπροστά στη βίλα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, όπως διαπίστωσε ανταποκριτής του AFP.

Στον χώρο είχε τοποθετηθεί ακόμη και ένα φέρετρο, πάνω στο οποίο αναγράφονταν συνθήματα όπως «RIP AGRI», «Όχι στη Mercosur», «Κατανάλωσε γαλλικά προϊόντα» και «Σταματήστε τους φόρους».