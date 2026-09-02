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Στο 7,9% υποχώρησε η εποχικά διορθωμένη ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026, από 8,1% τον Ιούνιο και 8,9% έναν χρόνο νωρίτερα. Οι άνεργοι περιορίστηκαν σε περίπου 377.000, δηλαδή κατά 45.000 μέσα σε έναν χρόνο.

Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφεται στους νέους κάτω των 25 ετών. Η ανεργία τους έπεσε στο 16,8%, από 20,4% τον Ιούλιο του 2025 και 21,1% μόλις έναν μήνα νωρίτερα. Παραμένει, ωστόσο, υψηλότερη από το 15,1% στην ΕΕ και το 14,9% στην Ευρωζώνη.

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Το μεγάλο χάσμα στις γυναίκες

Πιο επίμονη παραμένει η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Η ανεργία των γυναικών βρίσκεται στο 10,4%, έναντι μόλις 5,9% των ανδρών. Η απόσταση των 4,5 μονάδων είναι εντυπωσιακά μεγαλύτερη από την ευρωπαϊκή: στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,3% και 5,9%.

Πέμπτη υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ

Παρά την πρόοδο, η Ελλάδα με 7,9% εξακολουθεί να απέχει από το 6,1% της ΕΕ. Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Φινλανδία (10,5%), η Ισπανία (10%), η Σουηδία (8,7%) και η Γαλλία (8,3%). Στον αντίποδα, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβενία, Μάλτα και Βουλγαρία κινούνται μεταξύ 3,3% και 3,6%.

Η απόσταση από το παρελθόν είναι πάντως μεγάλη. Τον Ιούνιο του 2019 η ανεργία βρισκόταν στο 17% και οι άνεργοι έφθαναν τις 805.000, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει κάτω από το μισό.