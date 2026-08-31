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Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, διευκρίνισε ότι ο συνολικός αριθμός των κουνουπιών δεν έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Η έξαρση των κρουσμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των κουνουπιών που κυκλοφορούν είναι μολυσμένο με τον ιό.

Η μετάδοση του ιού στα κουνούπια αποδίδεται στη φετινή αυξημένη παρουσία μολυσμένων αποδημητικών πτηνών που διέρχονται από τη χώρα.

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Αυξάνονται διαρκώς τα περιστατικά προσβολής πολιτών από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ταυτόχρονα άτομα που νόσησαν περιγράφουν τα περίεργα συμπτώματα που βίωσαν.

Μεταξύ αυτών, η αδυναμία και η υπνηλία που φαίνεται να βιώνουν αρκετοί.

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Ο Κωνσταντίνος Χάκας μίλησε στο MEGA για την πορεία των συμπτωμάτων που αντιμετώπισε, από τα πρώτα σημάδια μέχρι τη σύγχυση:

«Είχα στην αρχή μία ενόχληση στην κοιλιά. Πήγαμε στη Ραφήνα, στο ιατρικό κέντρο και κάναμε κάποιες εξετάσεις να δούμε τι είναι. Αυτό που μας είπαν εκεί είναι ότι είναι αυξημένη γαστρεντερίτιδα και μπορεί να είναι από αυτό. Φεύγουμε λοιπόν μετά, πηγαίνουμε στο σπίτι μας στην Αθήνα και μετά από λίγες ημέρες αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, χειροτέρευε. Μέσα σε μία εβδομάδα άρχισε και η σύγχυση. Αυτό ήταν πολύ βασικό. Η σύζυγός μου λοιπόν κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την επικοινωνία μας. Δεν αντιδρούσα σε συζητήσεις, σε ερωτήσεις που μου έκανε. Επικοινώνησε εκείνη με τον παθολόγο και το 166 και μας είπαν οπωσδήποτε να πάμε στο νοσοκομείο».

Ιός Δυτικού Νείλου: «Μεγαλύτερο ποσοστό από τα κουνούπια που έχουμε φέτος είναι μολυσμένα»

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, εξήγησε πως η φετινή αύξηση των κρουσμάτων δεν συνδέεται τόσο με την αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών:

«Ο αριθμός φέτος των κουνουπιών δεν είναι τόσο μεγαλύτερος, είναι ελάχιστα μεγαλύτερος, εξαιτίας του καιρού. Και αυτές τις παγίδες και εμείς σαν ΕΟΔΥ και η Περιφέρεια έχουμε διάσπαρτα σε όλη την Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έχουμε λοιπόν παγίδες και μετράμε τον αριθμό των κουνουπιών. Κάνουμε εντομολογική όπως λέγεται επιτήρηση. Δεν έχουμε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό κουνουπιών. Τι είναι το πρόβλημα; Μεγαλύτερο ποσοστό από τα κουνούπια που έχουμε φέτος είναι μολυσμένα. Γιατί; Προφανώς διότι τα κουνούπια κολλάνε από τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά».

Αναφέρθηκε επίσης και στη συχνότητα με την οποία παρατηρείται αυξημένη διέλευση αποδημητικών πτηνών από τη χώρα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση φέτος ήταν δυσμενής σε ό,τι αφορά την παρουσία του ιού στα πτηνά.