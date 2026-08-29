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Η οικονομική πολιτική της χώρας σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας περιορίζει αισθητά την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων τουριστών.

Πολλοί ταξιδιώτες δηλώνουν ότι το αυξημένο κόστος καθιστά πλέον δύσκολη την επιλογή της χώρας για τις μελλοντικές τους διακοπές.

Η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των χαμηλών τιμών αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για το τουριστικό μοντέλο της χώρας.

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Η Τουρκία χάνει ένα από τα μεγαλύτερα ατού της στον τουρισμό: την εικόνα του προσιτού προορισμού. Η εκτόξευση των τιμών σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη συναλλαγματική πολιτική της χώρας, κάνει τις διακοπές ολοένα ακριβότερες για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στις εμπειρίες τουριστών που μέχρι πρόσφατα επέλεγαν σταθερά την Τουρκία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ζευγαριού από τη Βρετανία, Ντόνα και Ντέιβ Νίνταμ, οι οποίοι από το 2021 είχαν επισκεφθεί τη χώρα πέντε φορές μαζί με τα παιδιά τους.

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Φέτος, όμως, διαπίστωσαν ότι το κόστος είχε αυξηθεί αισθητά. Το θέρετρο όπου συνήθιζαν να μένουν δεν ήταν πλέον προσιτό για τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ενώ ακόμη και απλές τουριστικές δραστηριότητες είχαν γίνει πολύ ακριβότερες.

Ενδεικτικό είναι το τζετ σκι: μια διαδρομή μόλις 15 λεπτών κόστιζε πλέον 90 λίρες, έναντι 20 λιρών την προηγούμενη χρονιά.

Η Ντόνα Νίνταμ, που εργάζεται στην εκπαίδευση και διατηρεί παράλληλα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με τον σύζυγό της, δηλώνει ότι η Τουρκία δύσκολα θα αποτελέσει την πρώτη τους επιλογή για τις διακοπές του επόμενου καλοκαιριού.

Bodrum’a giden bir vatandaş, turist azlığı nedeniyle iş yapamayan esnafla yaptığı sohbeti sosyal medyada paylaştı:



🔹 “Geçen sene daha hareketliydi, bu sene çok turist yok.”



🔹 “Olan turist de genelde Balkan ülkelerinden geliyor. Her şey dahil otellerde kaldıkları için dışarı… pic.twitter.com/whFXCHSZyI — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) August 23, 2026

Η ισοτιμία που αλλάζει το τουρκικό τουριστικό μοντέλο

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της εικόνας της Τουρκίας ως οικονομικού προορισμού διαδραματίζει η πολιτική της Άγκυρας απέναντι στη λίρα. Οι τουρκικές αρχές επιδιώκουν η υποχώρηση του νομίσματος να γίνεται πιο αργά από την άνοδο των τιμών, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις και να συγκρατηθεί το κόστος για τους εγχώριους καταναλωτές.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, έχει σημαντικές συνέπειες για τους ξένους επισκέπτες. Όταν οι τιμές στην Τουρκία αυξάνονται ταχύτερα από την υποτίμηση της λίρας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες γίνονται ακριβότερα για όσους πληρώνουν σε ευρώ ή στερλίνες. Έτσι, η αγοραστική δύναμη των ξένων τουριστών περιορίζεται αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

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Για έναν προορισμό που είχε συνδέσει την τουριστική του ανάπτυξη με τις ανταγωνιστικές τιμές και τη σχέση ποιότητας-κόστους, η μεταβολή αυτή αποτελεί σοβαρή πρόκληση. Η Τουρκία εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές επιλογές, όμως το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους δεν είναι πλέον τόσο ισχυρό, όπως επισημαίνουν και επαγγελματίες του τουρισμού.

Turkey's reputation as a cheap tourism destination is being undone by rising costs https://t.co/cot8iP7gcn — Bloomberg (@business) August 29, 2026

Πτώση 11% στους Βρετανούς τουρίστες

Η ακριβότερη εικόνα της Τουρκίας φαίνεται πλέον και στις τουριστικές αφίξεις, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταγράφουν διαδοχικές μειώσεις. Οι συνολικές αφίξεις υποχώρησαν κατά 3,6% τον Μάιο, 4% τον Ιούνιο και 0,3% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

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Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση από τη βρετανική αγορά, καθώς οι αφίξεις ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 11%. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Βρετανία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη αγορά ξένων τουριστών για την Τουρκία.

Παράλληλα, ταξιδιωτικές επιχειρήσεις στη Βρετανία καταγράφουν μετατόπιση της ζήτησης προς άλλους προορισμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται χώρες όπως η Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και η Τυνησία, που προσελκύουν ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν χαμηλότερες τιμές και καλύτερη σχέση κόστους και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στις επιλογές των Τούρκων

Η άνοδος του κόστους στην Τουρκία αλλάζει και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των ίδιων των Τούρκων, οι οποίοι στρέφονται ολοένα περισσότερο σε προορισμούς του εξωτερικού, όταν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν βίζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ταξίδι εκτός χώρας μπορεί να κοστίσει λιγότερο από τις διακοπές σε δημοφιλή τουρκικά θέρετρα.

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Ανάμεσα στις επιλογές που προσελκύουν το ενδιαφέρον βρίσκονται και τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα τουρκικά παράλια.

Παράλληλα, τα στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι το 2025 μειώθηκαν τα ταξίδια εσωτερικού για διακοπές, καταγράφοντας την πρώτη πτώση μετά την πανδημία. Έτσι, η Τουρκία καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την απώλεια του πλεονεκτήματος των χαμηλών τιμών ακόμη και στην εγχώρια αγορά.

Ο τουρισμός στηρίζει την τουρκική οικονομία

Παρά την υποχώρηση στις τουριστικές αφίξεις, τα έσοδα από τον κλάδο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να ακολουθούν την ίδια πορεία. Οι επισκέπτες που συνεχίζουν να επιλέγουν την Τουρκία δαπανούν περισσότερα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, περιορίζοντας τις απώλειες από τη μείωση του αριθμού των τουριστών.

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Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την τουρκική οικονομία, καθώς ο τουρισμός αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 4,1% του ΑΕΠ και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές εισροής ξένου συναλλάγματος.

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Τα έσοδα του κλάδου ενισχύουν το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας και συμβάλλουν στη στήριξη της τουρκικής λίρας, καθιστώντας την πορεία του τουρισμού κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική πολιτική της Άγκυρας.

(Με πληροφορίες από Bloomberg)

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