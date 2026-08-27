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Για την 1η Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας από τον σύζυγό της.

Το δικαστήριο αποφάσισε την ολιγοήμερη αναβολή, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της κατοικίας της από τον σύζυγό της, προκειμένου να κληθεί η ίδια να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου για όσα συνέβησαν.

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Στο δικαστήριο παρέστη και δικηγόρος της παρουσιάστριας, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, διευκρινίζοντας ότι αυτό έγινε για τυπικούς λόγους, ώστε να μπορεί να ακουστεί στο ακροατήριο η δική της πλευρά.

Ο συνήγορος της παρουσιάστριας υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν είχε την έκταση που απαιτείται ώστε να εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη.

Από την πλευρά του κατηγορούμενου, ο συνήγορός του έκανε λόγο για ένα λεκτικό επεισόδιο εκατέρωθεν.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ωστόσο, τόνισε ότι, δεδομένης και της φύσης του αδικήματος, είναι απαραίτητο να εμφανιστεί η ίδια η καταγγέλλουσα στο ακροατήριο και να καταθέσει για όσα συνέβησαν. Όπως ανέφερε, μια υπεύθυνη δήλωση δεν αρκεί, καθώς θα μπορούσε να έχει δοθεί υπό απειλή ή υπό άλλες συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις γυναίκες που καλούνται σε ανάλογες υποθέσεις, θα πρέπει και η ίδια να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει προσωπικά.