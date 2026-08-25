Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της επιστροφής των εκδρομέων της θερινής περιόδου. Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα λιμάνια της Αττικής παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αναχωρήσεις προς τα νησιά.

Για τη σημερινή ημέρα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 44 αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά για να επιβλέψει τα μέτρα διευκόλυνσης των επιβατών από το Λιμενικό Σώμα.

Ο υπουργός τόνισε ότι η τουριστική περίοδος παραμένει σε εξέλιξη και ζήτησε από τους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως για την ομαλή επιβίβαση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής σε υψηλούς ρυθμούς κίνησης, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους, την ώρα που άλλοι επιλέγουν να αναχωρήσουν τώρα για τα νησιά. Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο εξακολουθούν να υποδέχονται και να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών, με την καλοκαιρινή μετακίνηση να παραμένει έντονη παρά το τέλος του Αυγούστου που πλησιάζει.

Μόνο χθες, 33.372 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ 50.707 ταξιδιώτες έφτασαν στην Αττική. Τα στοιχεία αποτυπώνουν το κύμα επιστροφής των αδειούχων, αλλά και τη συνεχιζόμενη τουριστική κίνηση προς τους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού για τις διακοπές τους.

Advertisement

Advertisement

22 πλοία αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής.

Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις.

Η εικόνα που επικρατεί στον Πειραιά είναι χαρακτηριστική της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου: αρκετοί ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ενώ άλλοι μόλις τώρα ξεκινούν για κάποιον νησιωτικό προορισμό.

Κυκλάδες και Αργοσαρωνικός κρατούν ψηλά την κίνηση

Οι Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρωνικού εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν είτε τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές τους είτε μια σύντομη απόδραση στα νησιά, εκμεταλλευόμενοι και την εύκολη πρόσβαση από την Αττική.

Οι Κυκλάδες παραμένουν σταθερά δημοφιλής προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ενώ ο Αργοσαρωνικός προσελκύει όσους αναζητούν ολιγοήμερες διακοπές χωρίς πολύωρη μετακίνηση.

Παράλληλα με το κύμα επιστροφής των εκδρομέων, οι αναχωρήσεις προς τα νησιά συνεχίζονται, διατηρώντας αυξημένη την επιβατική κίνηση σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Η εικόνα στα λιμάνια επιβεβαιώνει πως, παρά την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου για πολλούς, το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο.

Advertisement

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Βασίλης Κικίλιας: «Η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα το λιμάνι του Πειραιά, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Ο υπουργός βρέθηκε στην Πύλη Ε2, μπροστά από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Αριάδνη», όπου ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

«Αυτές τις ημέρες κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά μας προς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και κυρίως προς τον Πειραιά», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου η επιβίβαση στα πλοία να πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

Advertisement

«Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει τον νόμο», τόνισε. Συνεχάρη, επίσης, τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του Λιμενικού κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος, υπενθυμίζοντας ότι οι δυνάμεις του συμμετείχαν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από πληγείσες περιοχές.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ακόμη ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Advertisement

«Τα νησιά μας, ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα και οι υπηρεσίες αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούν έσοδα που επιστρέφουν στις ελληνικές οικογένειες, στους επαγγελματίες και στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό τα προασπίζουμε, τα στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ενισχύσουμε», κατέληξε.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Advertisement

Advertisement