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Η τουριστική περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και οι αυξημένες υποχρεώσεις στο υπουργείο έχουν γεμίσει την καθημερινότητα του Βασίλη Κικίλια με έντονο ρυθμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός φαίνεται πως βρήκε έναν γνώριμο τρόπο να αποφορτιστεί από την πίεση της ημέρας.

Γύρω στις 11 το βράδυ, ο Βασίλης Κικίλιας άφησε για λίγο στην άκρη τις επίσημες υποχρεώσεις και βρέθηκε σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στα Σεπόλια, επιστρέφοντας σε μια αγαπημένη του συνήθεια από τα παλιά. Όπως ο ίδιος ανέφερε, το μπάσκετ τον βοηθά να «ξελαμπικάρει» και να αποφορτίζεται.

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Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο πρώην επαγγελματίας αθλητής φαίνεται να βρίσκει ξανά τον ρυθμό του, ευστοχώντας σε τρίποντο και δείχνοντας ότι δεν έχει χάσει την επαφή του με το άθλημα.