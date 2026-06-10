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Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, παρευρέθηκαν σε επίδειξη μόδας που διοργανώθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Η κοινή εμφάνιση Κικίλια – Μπαλατσινού

Το ζευγάρι, που φωτογραφήθηκε το βράδυ της Τρίτης 10/6 με χαλαρή διάθεση, μοιράστηκαν ένα φιλί, που καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό.

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Η γνωριμία και ο γάμος

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας γνωρίστηκαν το φθινόπωρο του 2016, στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «Jenny Jenny». Αν και η σχέση τους κρατήθηκε σε αρχικό στάδιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιβεβαίωσαν τον δεσμό τους με τον γάμο τους στις 16 Ιουνίου 2019, σε μια τελετή στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό που συγκέντρωσε πλήθος καλεσμένων από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο

Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, με τον ερχομό του γιου τους, Παναγιώτη-Αντώνιου. Παρά την υψηλή δημοσιότητα, το ζευγάρι επιλέγει να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της δημόσιας παρουσίας και των οικογενειακών τους στιγμών.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η Τζένη Μπαλατσινού είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για την κόρη της Αμαλία Κωστοπούλου που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της. Σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό θρησκευτικό γάμο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell πραγματοποίησαν μια συμβολική γαμήλια τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης μπροστά στους καλεσμένους τους. Η Τζένη Μπαλατσινού έφτασε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια.

«Είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα και θα ήθελα να μείνουμε εδώ» δήλωσε η Τζένη Μπαλατσινού, μπροστά στις κάμερες.