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Ο Βασίλης Κικίλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, που έσωσε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, στην Κεφαλονιά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τη συνεχάρη για την αυταπάρνηση και την επαγγελματική ψυχραιμία, που επέδειξε κάτω από εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες.

Μάλιστα, η Σοφία Κασπίρη αναμένεται να βρεθεί στο Υπουργείο την ημέρα του ρεπό της, όπου και θα τιμηθεί επίσημα για την πράξη της.

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Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της νότιας Κεφαλονιάς, όπου καθημερινά συγκεντρώνονται πολλές οικογένειες. Σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων, η απότομη αλλαγή του κυματισμού δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες, με αρκετούς ανθρώπους να δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην ακτή.

Αβυθος: Η ναυαγοσώστρια Σοφία έβγαλε από τα κύματα 7 λουόμενους – Ανάμεσά τους δύο παιδιά#kefaloniapress https://t.co/eL7aOLea1A pic.twitter.com/uCNWZqe39K July 7, 2026

Τη δύσκολη στιγμή ανέλαβε να αντιμετωπίσει η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, από την Πάτρα, απόφοιτη Νοσηλευτικής Σχολής και με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα μπήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε τις προσπάθειες διάσωσης, βοηθώντας διαδοχικά τους λουόμενους που είχαν εξαντληθεί. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο απαιτητική, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει δυνατά κύματα, ρεύματα και τον πανικό ανθρώπων που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30, με τη ναυαγοσώστρια να επιστρέφει επανειλημμένα στο νερό. Τελικά, και οι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τα δύο παιδιά, βγήκαν ασφαλείς στην ακτή.

Η ίδια, μιλώντας για τη διάσωση, στάθηκε κυρίως στη συγκινητική στιγμή όπου η μητέρα των παιδιών την ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας πως εκείνη η αντίδραση ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την προσπάθειά της.

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά» είπε η νεαρή ναυαγοσώστρια στο KefaloniaPress.