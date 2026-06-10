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Η Τζένη Μπαλατσινού παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες για τον ονειρικό γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου, αποφεύγοντας να δώσει πολλές λεπτομέρειες για την τελετή και τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στο Κάστρο της Πύλου.

Οι δηλώσεις της Τζένης Μπαλατσινού

Σε πλάνα που προβλήθηκαν από την εκπομπή «Breakfast@Star», η ίδια απέφυγε να δώσει πολλές λεπτομέρειες για την τελετή και τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στο Κάστρο της Πύλου. Στο πλευρό της βρισκόταν ο Στέλιος Παρλιάρος, ο οποίος δημιούργησε την εντυπωσιακή, πολυώροφη γαμήλια τούρτα.

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Το νεόνυμφο ζευγάρι επέλεξε τη Μεσσηνία για να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, έχοντας κοντά του συγγενείς, φίλους και στενά πρόσωπα. Επιπλέον, το πρώην μοντέλο μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε απόσπασμα που μεταδόθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, όπου σχολίασε εν τάχει τη γεμάτη χαρά στιγμή που έζησε στα τέλη Μαΐου.

«Είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα και θα ήθελα να μείνουμε εδώ» αρκέστηκε να δηλώσει η Τζένη Μπαλατσινού, μπροστά στις κάμερες.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές που έζησε, όπως αργότερα και η Τζένη Μπαλατσινού. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα.

Στις αναρτήσεις της στο Instagram καταγράφονται μεταξύ άλλων, η στιγμή που ο πατέρας της την παρέδωσε στον γαμπρό, το πρώτο φιλί του ζευγαριού ως νεόνυμφοι, ο πρώτος τους χορός, καθώς και η γαμήλια τούρτα. Από το υλικό που μοιράστηκε, φαίνεται επίσης ότι η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να αλλάξει εμφάνιση κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φορώντας ένα δεύτερο νυφικό σε εφαρμοστή γραμμή.

Σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό θρησκευτικό γάμο, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell πραγματοποίησαν μια συμβολική γαμήλια τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης μπροστά στους καλεσμένους τους. Η Τζένη Μπαλατσινού έφτασε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια.