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Η παρουσιάστρια ανανεώνει την ομάδα της μετά την αποχώρηση τριών συνεργατών, διατηρώντας τους Ελιάνα Χρυσικοπούλου και Παναγιώτη Ραφαηλίδη στο δυναμικό της εκπομπής.

Στη θέση του Άγγελου Βουράκη αναμένεται να ενταχθεί ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής, ενώ η διοίκηση του σταθμού αναζητά επιπλέον νέους συνεργάτες.

Παρά τις φήμες περί αβεβαιότητας για το μέλλον της εκπομπής λόγω περικοπών στα μπάτζετ, το πρόγραμμα έλαβε τελικά το πράσινο φως για τη νέα σεζόν.

Η εξέλιξη της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης και τα έσοδα που θα αποφέρει θα καθορίσουν τις τελικές αποφάσεις για το μέλλον της συνεργασίας με τον σταθμό.

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Μπορεί η Ναταλία Γερμανού να πέρασε χτες την ονομαστική της γιορτή στην Ελούντα, όπου συμπληρώνει ήδη έναν μήνα διακοπών, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σκέψη της δεν είναι στην εκπομπή της που κάνει πρεμιέρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου- ίσως και μια εβδομάδα αργότερα- για ένατη χρονιά στον ALPHA.

Η συγκεκριμένη χρονιά θα είναι εξάλλου κρίσιμη για τη Ναταλία Γερμανού καθώς το καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό της με τον σταθμό, ενώ η προηγούμενη ολοκληρώθηκε με τρεις αποχωρήσεις συνεργατών της. Του Άγγελου Βουράκη που θα συνεργάζεται φέτος με την Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Ζαρίφη στο OPEN, του Γιάννη Κορδώνη που έσπασε το συμβόλαιό του για να βρεθεί δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο στην ΕΡΤ, αλλά και της Αλεξάνδρας Αθανασίου που μετακομίζει μόνιμα στο εξωτερικό.

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Από την περσινή ομάδα της Ναταλίας Γερμανού συνεχίζει η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

Και ενώ όλοι περιμένουν την τελική απόφαση του ΑΝΤ1 σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον της Φαίης Σκορδά– υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να βρεθεί απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού αν και τις τελευταίες μέρες προκρίνεται το σενάριο που τη θέλει στη θέση της Καραβάτου- η Ναταλία Γερμανού σε συνεννόηση πάντα με τη διοίκηση του ALPHA αναζητάει ακόμα νέους συνεργάτες.

Για την πιο βασική θέση, αυτή του Άγγελου Βουράκη, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost έχει «κλειδώσει» ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής, ο οποίος προέρχεται από την κρατική τηλεόραση ενώ πριν εργαζόταν στο Action24 αλλά και το OPEN. Εκτός από την πολυετή εμπειρία του όχι μόνο στο γυαλί αλλά και σε μεγάλες εφημερίδες και ιστοσελίδες, άνθρωποι που τον γνωρίζουν έχουν μόνο καλά να πουν για την χαρακτήρα του, ενώ τονίζουν ότι θα μπορέσει να δείξει για πρώτη φορά το χιούμορ του μπροστά στον φακό.

Πατέρας δύο κοριτσιών, δεν διστάζει να δηλώνει δημόσια τον έρωτά του για τη σύζυγό του, ενώ στους καλούς του φίλους ανήκει ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της Ναταλίας Γερμανού, ο Θέμης Γεωργαντάς.

Είχε τελικά βάση το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για το «κόψιμο» της Ναταλίας Γερμανού;

Παρά το γεγονός ότι ο ALPHA είχε διαψεύσει (πολύ) ενοχλημένος το ρεπορτάζ που είχε παρουσιάσει η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για το αβέβαιο μέλλον της εκπομπής της, υπάρχουν ακόμα φωνές που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είχε όντως πέσει στο τραπέζι ως υποθετικό σενάριο στο πλαίσιο της «συμφωνίας των τεσσάρων» για δραστικές μειώσεις στα μπάτζετ των ζωντανών ψυχαγωγικών εκπομπών με αποτέλεσμα ολόκληρες εκπομπές να θυσιαστούν (βλέπε Breakfast @Star, Buongiorno κ.α).

Ό,τι όμως και αν είχε συζητηθεί πίσω από κλειστές πόρτες και τις στοχευμένες διαρροές που ακολούθησαν, το θέμα είναι ότι η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού πήρε τελικά το πράσινο φως γι’ αυτή, τουλάχιστον, τη σεζόν και προφανώς η πορείας της στους πίνακες τηλεθέασης αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στον σταθμό θα κρίνουν τις αποφάσεις της διεύθυνσης.