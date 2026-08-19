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Υπάρχει μια εικόνα που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι: γεμάτα πλοία, γεμάτα αεροδρόμια, γεμάτα ξενοδοχεία, γεμάτα ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των παγκόσμιων τουριστικών προορισμών και η τουριστική της βιομηχανία συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις.

Κι όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα.

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Εκείνη που κοιτάζει τις τιμές των ακτοπλοϊκών, ψάχνει ένα δωμάτιο για λίγες ημέρες, κάνει τον υπολογισμό και τελικά αποφασίζει να μείνει σπίτι.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορούσε το 2025 να αντέξει οικονομικά ούτε μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι. Το ποσοστό έφτασε περίπου το 46,6%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 27,5%.

Και το 2026 η εικόνα δεν φαίνεται να αλλάζει δραματικά.

Μόνο περίπου ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει να κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Για όσους τελικά ταξιδέψουν, η διάρκεια είναι συνήθως περιορισμένη. Οι περισσότεροι υπολογίζουν να λείψουν από τέσσερις έως επτά ημέρες, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό θα καταφέρει να φτάσει τις δύο εβδομάδες.

Άρα, το ζήτημα δεν είναι αν οι Έλληνες αγαπούν τις διακοπές.

Το ζήτημα είναι αν μπορούν να τις πληρώσουν.

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Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση.

Την ώρα που ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και μία εβδομάδα διακοπών, τα ελληνικά νησιά γεμίζουν από επισκέπτες του εξωτερικού.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Το αντίθετο.

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Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Εκατομμύρια επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα, αφήνουν δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία και στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι ο ξένος τουρίστας.

Το πρόβλημα είναι όταν η Ελλάδα γίνεται οικονομικά προσβάσιμη στον επισκέπτη, αλλά όλο και λιγότερο προσβάσιμη στον άνθρωπο που ζει και εργάζεται εδώ.

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Γιατί οι διακοπές δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια.

Είναι και ένας δείκτης ευημερίας.

Το αν μια οικογένεια μπορεί να πάρει μερικές ημέρες άδεια, να ταξιδέψει, να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, να φάει έξω και να επιστρέψει χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει το κόστος για μήνες, λέει πολλά για την αγοραστική δύναμη και την ποιότητα ζωής της.

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Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να κάνεις διακοπές.

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Πρέπει όμως να έχεις ένα εισόδημα που να σου επιτρέπει να ζήσεις και όχι απλώς να επιβιώσεις.

Γιατί τι σημαίνει ανάπτυξη όταν το ΑΕΠ αυξάνεται, ο τουρισμός σπάει ρεκόρ και τα ξενοδοχεία γεμίζουν, αλλά ένας εργαζόμενος που δουλεύει όλο τον χρόνο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά επτά ημέρες διακοπών στη δική του χώρα;

Τι σημαίνει επιτυχία όταν μπορείς να βλέπεις χιλιάδες τουρίστες να απολαμβάνουν τις ελληνικές παραλίες, αλλά εσύ πρέπει να υπολογίζεις αν θα μπορέσεις να πας μέχρι το διπλανό νησί;

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Ίσως, λοιπόν, χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο μετράμε την ευημερία.

Δεν αρκεί να μετράμε αφίξεις.

Δεν αρκεί να μετράμε τουριστικές εισπράξεις.

Δεν αρκεί να μετράμε πόσο γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία.

Πρέπει να κοιτάμε και πόσοι από τους ανθρώπους που ζουν εδώ μπορούν πραγματικά να απολαύσουν αυτά που προσφέρει η χώρα τους.

Γιατί μια Ελλάδα που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες είναι μια επιτυχημένη τουριστική χώρα.

Αλλά μια Ελλάδα όπου οι ίδιοι οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές χωρίς να χρειάζεται να κάνουν οικονομικό προγραμματισμό μηνών, είναι κάτι περισσότερο.

Είναι μια Ελλάδα που ευημερεί.

Δεν χρειάζεται να διώξουμε τον τουρίστα.

Χρειάζεται να ξανακάνουμε τον Έλληνα τουρίστα.

Γιατί η πραγματική ευημερία ίσως αρχίζει από κάτι πολύ απλό:

Να μπορείς, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο δουλειάς, να κλείσεις τη βαλίτσα σου, να κλείσεις το κινητό και να φύγεις για λίγες ημέρες.

Όχι επειδή είσαι πλούσιος.

Αλλά επειδή το δικαιούσαι και μπορείς να το αντέξεις οικονομικά.