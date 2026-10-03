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Οι στρατιώτες περιέγραψαν συνθήκες εξαθλίωσης στις θέσεις τους, αναφέροντας ότι αναγκάστηκαν να τρέφονται με χόρτα και να αναζητούν νερό σε λακκούβες.

Ο αξιωματικός Αλεξάντερ Μανακόφ κατήγγειλε ότι η διοίκηση εγκατέλειψε τις μονάδες τους, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία και αφήνοντάς τους χωρίς καμία υποστήριξη.

Οι αιχμάλωτοι αποφάσισαν να παραδοθούν προκειμένου να σταματήσουν να πολεμούν κάτω από τέτοιες συνθήκες, ενώ έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις ουκρανικές δυνάμεις.

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Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στις ρωσικές θέσεις στο Ντονέτσκ έρχονται από δεκάδες στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν, σύμφωνα με υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η dailystar, 94 Ρώσοι στρατιωτικοί που παραδόθηκαν στις ουκρανικές δυνάμεις περιγράφουν τις σοβαρές ελλείψεις σε νερό, τρόφιμα και ιατρικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι οι μονάδες τους είχαν ουσιαστικά μείνει χωρίς επαρκή υποστήριξη.

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Ανάμεσα στους αιχμαλώτους ήταν και ο Αλεξάντερ Μανακόφ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο υψηλότερος σε βαθμό αξιωματικός της συγκεκριμένης ομάδας και ανέφερε ότι οι στρατιώτες αποφάσισαν να παραδοθούν επειδή δεν ήθελαν να συνεχίσουν να πολεμούν υπό αυτές τις συνθήκες.

«Χωρίς νερό και τροφή»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ρώσων στρατιωτών, η κατάσταση στις θέσεις τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με σοβαρές ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα. Όπως υποστήριξαν, αναζητούσαν νερό σε λακκούβες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να κατέφυγαν ακόμη και στην κατανάλωση ούρων. Για να αντιμετωπίσουν την πείνα, φέρεται να έτρωγαν χόρτα, τσουκνίδες και φλοιούς δέντρων. Ένας από τους στρατιώτες, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, έχασε τη ζωή του από αφυδάτωση.

Η εγκατάλειψη από τη διοίκηση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμπεριφορά των αξιωματικών, οι οποίοι σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ρώσων στρατιωτών, εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, ενώ η επικοινωνία με τη διοίκηση διακόπηκε.

Ένας από τους αιχμαλώτους ανέφερε ότι οι αξιωματικοί έφυγαν, ενώ στη συνέχεια οι στρατιώτες έλαβαν εντολή να οργανώσουν περιμετρική άμυνα και να παραμείνουν στις θέσεις τους. Μετά από αυτό, όπως υποστήριξε, ο ασύρματος σταμάτησε να λειτουργεί.

Ο Μανακόφ, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ουκρανική πλευρά, δήλωσε ότι η μονάδα του αισθάνθηκε πως είχε εγκαταλειφθεί και ότι οι στρατιώτες αποφάσισαν τελικά να παραδοθούν αντί να συνεχίσουν να πολεμούν χωρίς εφόδια και υποστήριξη.

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Ελλείψεις σε ιατρική φροντίδα

Οι Ρώσοι αιχμάλωτοι περιέγραψαν επίσης σοβαρές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, με αποτέλεσμα τραυματισμένοι στρατιώτες να μην έχουν, όπως υποστηρίζουν, την απαραίτητη περίθαλψη.

Μετά την παράδοσή τους, ορισμένοι τραυματίες φέρεται να περιθάλφθηκαν από Ουκρανούς γιατρούς. Ένας από τους στρατιώτες ανέφερε ότι του αφαίρεσαν θραύσματα από το κεφάλι και το σώμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, το πρώτο γεύμα που έλαβαν μετά την αιχμαλωσία ήταν το πρώτο πλήρες γεύμα τους έπειτα από περίπου έξι εβδομάδες.

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Οι καταγγελίες βασίζονται στις μαρτυρίες των αιχμαλώτων και στο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας.