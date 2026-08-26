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Ο Πολσκί προσέγγισε το επικίνδυνο πεδίο με το ημιφορτηγό του, παραλαμβάνοντας τους τραυματίες υπό τον συνεχή κίνδυνο εχθρικών επιθέσεων από drones και νάρκες.

Για την ηρωική αυτή πράξη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απένειμε στον Πολσκί την υψηλότερη στρατιωτική διάκριση κατά τους εορτασμούς της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

Η επιχείρηση ανέδειξε τους περιορισμούς των τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων, τα οποία παραμένουν ευάλωτα σε ρωσικά πλήγματα που διακόπτουν τη σύνδεση με τους χειριστές τους.

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Βλέποντας δύο τραυματισμένους στρατιώτες εγκλωβισμένους στο πεδίο της μάχης —με τον έναν εξ αυτών μάλιστα να είναι εγκλωβισμένος από ένα επίγειο μη επανδρωμένο όχημα (drone) που είχε ακινητοποιηθεί από ρωσικό πλήγμα— ο Ουκρανός διοικητής Βλαντισλάβ Πολσκί κατάλαβε ότι έπρεπε να δράσει.

Ο 29χρονος —πρώην καθηγητής θετικών επιστημών που κατατάχθηκε στον στρατό το 2023— παρακολουθούσε τους στρατιώτες σε οθόνη, από το κέντρο διοίκησης όπου βρισκόταν, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων.

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Ανάμεσά τους εκτεινόταν η «ζώνη θανάτου», γεμάτη νάρκες και σμήνη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έτοιμα να επιτεθούν σε οτιδήποτε κινούνταν.

Ο Πολσκί, του οποίου το στρατιωτικό διακριτικό κλήσης είναι «Δάσκαλος», επιβιβάστηκε στο γκρι ημιφορτηγό του και έτρεξε περνώντας δίπλα από καμένα χωράφια και τα απανθρακωμένα κουφάρια άλλων οχημάτων που είχαν εγκαταλειφθεί στο πεδίο της μάχης στη βόρεια Ουκρανία.

Δεν φορούσε κράνος ούτε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

«Αν συνέβαινε σε μένα, θα ήθελα να έρθουν να με πάρουν και να μην με αφήσουν απλώς εκεί», δήλωσε στο Reuters ο ανθυπολοχαγός, ανακαλώντας την αποστολή του στις 15 Αυγούστου για τη διάσωση των δύο ανδρών, οι οποίοι ανήκαν σε άλλο τάγμα.

Το κατόρθωμά του τράβηξε την προσοχή της χώρας και του χάρισε, λίγες ημέρες αργότερα, την υψηλότερη στρατιωτική διάκριση: τον τίτλο του «Ήρωα της Ουκρανίας». Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τού απένειμε το βραβείο κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στο Κίεβο, τη Δευτέρα. «Πρέπει να φροντίζουμε τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ, Βλαντισλάβ!», είπε ο Ζελένσκι.

Εγκλωβισμένο drone αναδεικνύει τα όρια της τεχνολογιάς στο πεδίο της μάχης

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Μιλώντας στο Reuters λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επιχείρηση, ο Πολσκί περιέγραψε πώς έτρεξε προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι άνδρες, ενώ ταυτόχρονα σχεδίαζε τον τρόπο με τον οποίο θα τους φόρτωνε στην καρότσα ενός φορτηγού.

Οι δύο Ουκρανοί στρατιώτες είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής στην περιοχή του Χαρκόβου και απομακρύνονταν από το πεδίο της μάχης πάνω σε ένα μη επανδρωμένο επίγειο όχημα, όταν αυτό χτυπήθηκε από ένα από τα μικρά, ευέλικτα ρωσικά drones-ελικόπτερα που έφεραν εκρηκτικά.

Οι δυνάμεις του Κιέβου χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα οχήματα για να περιορίσουν την ανθρώπινη εμπλοκή σε επικίνδυνες αποστολές, όπως οι εκκενώσεις εντός της «ζώνης θανάτου», επιδιώκοντας να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του μεγαλύτερου στρατού της Μόσχας.

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Η επιτυχής ρωσική επίθεση ανέδειξε τους περιορισμούς αυτών των σχετικά αργών και πρωτόγονων οχημάτων.

Το ρωσικό drone κατέστρεψε τον τερματικό σταθμό Starlink του επίγειου drone, διακόπτοντας τη σύνδεση με τον χειριστή του και ακινητοποιώντας το. Ένας από τους τραυματισμένους στρατιώτες είχε καταφέρει να συρθεί σε ένα χαντάκι δίπλα στον δρόμο και να κρυφτεί στη βλάστηση, ενώ ο άλλος κειτόταν αβοήθητος πάνω στο τετράτροχο όχημα, εκτεθειμένος στο ύπαιθρο, με το δεξί του πόδι να κρέμεται, συγκρατούμενο μόνο από το κόκαλο.

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Η Ουκρανία κάνει επίσης ευρεία χρήση επιθετικών drones στο πεδίο της μάχης και δηλώνει ότι εξουδετερώνει (σκοτώνει ή τραυματίζει) περίπου 30.000 Ρώσους στρατιώτες τον μήνα – αριθμό που η Μόσχα απορρίπτει ως υπερβολικό.

Και οι δύο πλευρές αναρτούν συχνά βίντεο με drones που καταδιώκουν στρατιώτες της αντίπαλης πλευράς στη «ζώνη θανάτου».

Πλάνα από drone επιτήρησης, τα οποία εξασφάλισε αποκλειστικά το Reuters από τη μονάδα του Πολσκι —το 475ο Σύνταγμα Εφόδου— δείχνουν το φορτηγό του να κινείται με ταχύτητα σε χωματόδρομο, προτού στρίψει και κάνει απότομη οπισθοπορεία προς το κατεστραμμένο drone.

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Το Reuters μπόρεσε να επαληθεύσει την ακριβή τοποθεσία της επιχείρησης διάσωσης χρησιμοποιώντας το πλήρες βίντεο. Ωστόσο, το σύνταγμα ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το σημείο όπου έλαβε χώρα, για λόγους ασφαλείας.

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Σε ένα άλλο κοντινό κέντρο διοίκησης, ο επικεφαλής της διμοιρίας drones, με το διακριτικό κλήσης «Μαλίι», παρακολουθούσε την εξέλιξη της διάσωσης σε οθόνες, σε πραγματικό χρόνο.

«Όλοι στο κέντρο διοίκησης είχαν σοκαριστεί», δήλωσε ο 22χρονος, ο οποίος ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το διακριτικό κλήσης του.

Ακόμη και ένα μόνο ρωσικό drone ή μια νάρκη ξηράς θα μπορούσε να είχε σκοτώσει και τους τρεις άνδρες, πρόσθεσε.

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Ο Πολσκί —φορώντας μόνο ένα T-shirt και σορτς— ανέβασε και τους δύο άνδρες στο φορτηγάκι του και έσπευσε να απομακρυνθεί, καταφέρνοντας να αποφύγει τα ρωσικά drones που είχαν εντοπιστεί να κατευθύνονται προς τον νέο τους στόχο.

Αναλογιζόμενος τα γεγονότα, θυμήθηκε τον φόβο στα μάτια των ανδρών. Φοβόταν κι εκείνος. «Αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να τον ελέγχεις», είπε.