Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ελλάδας η είδηση για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ο διοικητής, όπως διαπιστώθηκε από την σύζυγό του, απουσίαζε από το σπίτι της οικογένειας για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί στην υπηρεσία του. Άμεσα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες να σπεύδουν σε εκτεταμένες έρευνες σε ορεινά και δύσβατα σημεία της συγκεκριμένης περιοχής.

Προς το παρόν, δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο ίδιος ούτε το όχημα του 45χρονου, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας τόσο στον συντονισμό όσο και στην συλλογή πληροφοριών.

Για την ώρα, δεν υπάρχει ενημέρωση για συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, με τις αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου. Για την εξαφάνιση εκδόθηκε silver alert.