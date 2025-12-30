Στα χέρια των αρχών βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ένα «ξεχασμένο» σημείωμα που ο 45χρονος διοικητής της Πυροσβεστικής είχε καλά φυλαγμένο στην τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου, αλλά και των δύο παιδιών του, έχοντας γράψει δίπλα την λέξη «σε αγαπώ».

Στο εξεταζόμενο σημείωμα δεν αναγράφεται κάποια ημερομηνία, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 45χρονος φαίνεται πως το άφησε προκειμένου να το εντοπίσει η σύζυγός του. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του όρους Μπέλες, με τα ίχνη του 45χρονου να αγνοούνται από το πρωί της περασμένης Τρίτης (23/12).

Στο μικροσκόπιο κινητό τηλέφωνο και smart watch

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αστυνομικοί από το smart watch που φορούσε, το οποίο έδειχνε πως ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα τις τελευταίες μέρες, περίπου δύο με τρεις ώρες και φαινόταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Μάλιστα, το τελευταίο βράδυ προτού εξαφανιστεί, ο διοικητής είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και 15 λεπτά. Πέρα από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος στο όρος Μπέλες, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν μία ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν ανάμεσα σε εκείνες που συνήθως ακολουθούσε.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει μεταξύ άλλων και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου, με τις αρχές να ερευνούν οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη του. Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόϊα Σερρών με το αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς να πάρει μαζί κινητό, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.