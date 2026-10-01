Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μόνικα Μπελούτσι διατηρεί μια χαλαρή στάση απέναντι στη διατροφή και τη γυμναστική, αποφεύγοντας τις εξαντλητικές δίαιτες και τους αυστηρούς περιορισμούς.

Η καθημερινή της διατροφή βασίζεται στη μεσογειακή δίαιτα με πέντε γεύματα, ενώ απολαμβάνει περιστασιακά ζυμαρικά, γλυκά και κρασί χωρίς ενοχές.

Όσον αφορά τη σωματική άσκηση, η ηθοποιός προτιμά το κολύμπι και το πιλάτες, απορρίπτοντας τις έντονες και επίπονες προπονήσεις.

Η ίδια αντιμετωπίζει τη γήρανση ως μια φυσική διαδικασία, επιλέγοντας να αποδέχεται τις αλλαγές του χρόνου με αυτοπεποίθηση και ωριμότητα.

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Ζυμαρικά, γλυκά, ένα ποτήρι κρασί και καθόλου εμμονή με τις εξαντλητικές δίαιτες και τη γυμναστική. Η Μόνικα Μπελούτσι παραμένει πιστή στις ιταλικές της συνήθειες και ακολουθεί τη δική της προσέγγιση στη διατροφή, την άσκηση και την ομορφιά, σύμφωνα με τη DailyMail. Η ηθοποιός, που έγινε 62 ετών την Τετάρτη, δεν φαίνεται να συμμερίζεται τη λογική των αυστηρών περιορισμών, επιλέγοντας μια πιο χαλαρή στάση απέναντι στο σώμα της και στο πέρασμα του χρόνου.

Άλλωστε, η ίδια έχει συνοψίσει τη φιλοσοφία της για μια όμορφη ζωή με μια απλή συμβουλή: «Να τρως καλά, να πίνεις καλά, να κάνεις καλό σεξ και να γελάς πολύ!», είχε πει το 2015, δίνοντας τη δική της εκδοχή για το πώς μπορεί κανείς να απολαμβάνει τη ζωή και να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση.

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Πηγή; Wikimedia Commons

Πηγή; Wikimedia Commons

Ζυμαρικά, γλυκά και πέντε γεύματα την ημέρα

Η Ιταλίδα σταρ δεν κρύβει την αδυναμία της στα αγαπημένα της φαγητά. «Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα κέικ και τα ζυμαρικά, το περιστασιακό ποτήρι κρασί και ένα πολύ σπάνιο τσιγάρο», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στην Telegraph.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η διατροφική της προσέγγιση βασίζεται σε πέντε γεύματα την ημέρα: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, μαζί με δύο ενδιάμεσα σνακ. Παράλληλα, ακολουθεί τη μεσογειακή διατροφή, με έμφαση στα λαχανικά, τα φρούτα, τις άπαχες πρωτεΐνες και το ελαιόλαδο. Στο διατροφικό της πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τροφές πλούσιες σε καλά λιπαρά, όπως οι ξηροί καρποί και το αβοκάντο.

Ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει τη στάση της είναι ο έλεγχος των μερίδων. Η Μπελούτσι προτιμά να απολαμβάνει όσα της αρέσουν χωρίς υπερβολές, αντί να αποκλείει εντελώς συγκεκριμένες τροφές από τη διατροφή της. Έτσι, μπορεί να ενδίδει περιστασιακά στα αγαπημένα της γλυκά και στα ζυμαρικά, χωρίς να αντιμετωπίζει το φαγητό ως μια διαρκή μάχη με τη ζυγαριά.

How to get a body like Monica Bellucci at 62: Italian actress reveals her unconventional diet and fitness secrets with lots of pasta, little exercise (and plenty of wine!) https://t.co/H9U0KMtYRm — Daily Mail (@DailyMail) September 30, 2026

Λίγη άσκηση, χωρίς εμμονές

Η σχέση της με τη γυμναστική είναι εξίσου χαλαρή. Αντί για εξαντλητικά προγράμματα και έντονες προπονήσεις, προτιμά δραστηριότητες που την ευχαριστούν και τη βοηθούν να διατηρεί την κινητικότητά της.

Περιστασιακά κάνει πιλάτες, ενώ απολαμβάνει και το κολύμπι μερικές φορές την εβδομάδα, για περίπου 45 λεπτά κάθε φορά.

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«Γυμνάζομαι, φυσικά, λίγο, και κάνω λίγη δίαιτα όταν πρέπει να δουλέψω, αλλά δεν έχω εμμονή», είχε δηλώσει στους Sunday Times.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι το σώμα της ήταν πάντα πιο θηλυκό και με καμπύλες, καθώς ποτέ δεν υπήρξε ιδιαίτερα αδύνατη. «Αυτή είναι η φύση μου», είχε πει, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να πιέζει τον εαυτό της για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα πρότυπα εμφάνισης.

Όπως έχει σημειώσει, οι ανάγκες ενός ανθρώπου αλλάζουν με την ηλικία. Στα 50 ή στα 60 δεν είναι ίδιες με εκείνες που είχε στα 20, ενώ η μητρότητα μπορεί επίσης να αλλάξει τις προτεραιότητες και την οπτική με την οποία βλέπει κανείς τη ζωή.

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Πηγή; Wikimedia Commons

Πηγή; Wikimedia Commons

«Ή μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία ή πεθαίνεις»

Για τη Μόνικα Μπελούτσι, η γήρανση δεν αποτελεί κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εχθρός. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar España, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την πίεση που ασκεί η βιομηχανία του θεάματος στις γυναίκες, αλλά και για τη δυσκολία που μπορεί να έχουν ορισμένες να αποδεχθούν τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

Χαρακτήρισε τον χώρο της ψυχαγωγίας «τεχνητό» και υπογράμμισε ότι η γήρανση είναι μια φυσική διαδικασία, την οποία δεν μπορεί κανείς να αποφύγει.

«Ή μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια ή πεθαίνεις. Αν το δεις έτσι, προτιμώ χίλιες φορές να μεγαλώσω», είχε πει γελώντας.

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Η ίδια θεωρεί ότι το να μεγαλώνεις σημαίνει πως έχεις την τύχη να είσαι ζωντανός και να έχεις ακόμη ένα μέλλον μπροστά σου. Επιπλέον, η ωριμότητα φέρνει, όπως λέει, ένα πολύτιμο δώρο: την αποστασιοποίηση. Με τα χρόνια, ένας άνθρωπος μπορεί να σταματήσει να βλέπει τον κόσμο αποκλειστικά μέσα από τον εαυτό του και να αρχίσει να τον παρατηρεί από διαφορετική οπτική.

"I'm not someone who wakes up at 6:00 am to go to the gym. The truth is that I like cakes and pasta, the odd glass of wine and a very occasional cigarette. My advice is: eat well, drink well, have good sex-and laugh a lot."



Monica Anna Maria Bellucci turns 62 today! pic.twitter.com/fZNZCELCno — WeWatchFilms (@WeWatchFilmsUK) September 30, 2026

Τι σημαίνει για εκείνη να αισθάνεται όμορφη

Για την Ιταλίδα ηθοποιό, η ομορφιά δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση ούτε καθορίζεται αποκλειστικά από το πώς σε βλέπουν οι άλλοι.

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«Το σημαντικό είναι αυτό που αισθάνεσαι μέσα σου», έχει πει, εξηγώντας ότι η αίσθηση της ομορφιάς συνδέεται με μια πλούσια εσωτερική ζωή, με τα πάθη που δίνουν νόημα στην καθημερινότητα, με το να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να απολαμβάνεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους και μια οικογένεια που αγαπάς.

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Και κάπως έτσι, η Μόνικα Μπελούτσι δίνει τη δική της απάντηση στο ερώτημα της διαχρονικής γοητείας: λιγότερες στερήσεις, περισσότερη απόλαυση, αποδοχή του εαυτού και μια διαφορετική ματιά στη ζωή καθώς περνούν τα χρόνια.

(Με πληροφορίες από DailyMail)

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