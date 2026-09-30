Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μόνικα Μπελούτσι φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Harper’s Bazaar España και μίλησε με ειλικρίνεια για τη διαδικασία της γήρανσης.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την ωριμότητα ως ένα υπέροχο δώρο που επιτρέπει την αποστασιοποίηση και μια νέα οπτική για τον κόσμο.

Για την ίδια, η αποδοχή της ηλικίας αποτελεί ουσιαστικά αποδοχή της ίδιας της ζωής και της προσωπικής της ευτυχίας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πλέον υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες καριέρας για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας στον κινηματογραφικό χώρο.

Η Μπελούτσι τόνισε ότι η ομορφιά πηγάζει από την πλούσια εσωτερική ζωή και την ικανότητα να εκτιμά κανείς τις καθημερινές στιγμές.

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Η Μόνικα Μπελούτσι που έσβησε 62 κεράκια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, πόζαρε για μία εντυπωσιακή νέα φωτογράφιση στο «Harper’s Bazaar España» και μίλησε για τη γήρανση με ειλικρίνεια και χαρακτήρισε την ωριμότητα ένα «υπέροχο δώρο».

Το μήνυμα της Μόνικα Μπελούτσι για τη γήρανση

Περιγράφοντας τη βιομηχανία (σ.σ. των αισθητικών επεμβάσεων) ως «τεχνητή», η διάσημη Ιταλίδα είπε ότι κατανοεί ότι για ορισμένες γυναίκες μπορεί να είναι δύσκολο να αποδεχθούν την έννοια της γήρανσης, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία άλλη πραγματική εναλλακτική λύση», καθώς η αποδοχή της ηλικίας αποτελεί ουσιαστικά αποδοχή της ίδιας της ζωής.

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Και πρόσθεσε γελώντας: «Είτε γερνάς και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, είτε πεθαίνεις. Αν το δει κανείς έτσι, προτιμώ χίλιες φορές να γερνάω».

«Το να γερνάς σημαίνει ότι έχεις την τύχη να είσαι ζωντανός και να έχεις ένα μέλλον μπροστά σου. Επιπλέον, η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο: την αποστασιοποίηση.

Μερικές φορές, όταν μεγαλώνεις, παύεις να είσαι απλώς ηθοποιός και γίνεσαι θεατής του κόσμου, κάτι που σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από μια άλλη οπτική γωνία».

Η Monica Bellucci συμμερίστηκε, επίσης, την άποψη ότι σήμερα υπάρχουν περισσότεροι ρόλοι για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, λέγοντας: «Στο παρελθόν, ήταν σχεδόν αδύνατο για τις ηθοποιούς να έχουν καριέρα μετά τα 40.

Τώρα που ζω στη Γαλλία, βλέπω παραδείγματα όπως η Κατρίν Ντενέβ, η Ιζαμπέλ Υπέρ ή η Φάνι Αρντάν, εξαιρετικές γυναίκες που δεν έχουν σταματήσει να γυρίζουν ταινίες, να πρωταγωνιστούν σε εξώφυλλα και να ηγούνται διαφημιστικών εκστρατειών με αδιαμφισβήτητη αυθεντία.

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Είναι πλέον αποδεκτό ότι μία ώριμη γυναίκα έχει συναρπαστικές ιστορίες να διηγηθεί και το κοινό απαιτεί να δει αυτές τις πραγματικότητες στη μεγάλη οθόνη».

«Θέλεις να μείνεις ζωντανός – συνεχίζει η Ιταλίδα καλλονή – και αυτό σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα με μια ένταση που δεν είχες όταν ήσουν νέος, γιατί τότε τα θεωρούσες όλα δεδομένα: δεν σκεφτόσουν τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο.

Καθώς περνούν τα χρόνια, η οπτική γωνία αλλάζει. Ξυπνάς το πρωί και το να είσαι υγιής ή να απολαμβάνεις το άρωμα ενός καφέ γίνεται λόγος για ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μόνο με τον καιρό».

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Η Μπελούτσι μοιράστηκε, επίσης, τι σημαίνει για εκείνη το να «αισθάνεται όμορφη» και είπε: «Ξεπερνάει αυτό που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Το σημαντικό είναι αυτό που νιώθεις μέσα σου.

Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να έχεις μία πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε ενθαρρύνει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να θαυμάζεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μία πλήρη γυναικεία ζωή».

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