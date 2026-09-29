Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με επίκεντρο τα δύο ιατρεία των κατηγορούμενων γιατρών στην Αθήνα.

Οι αρχές εξετάζουν καταθέσεις εργαζομένων και καταγγελίες ασθενών, ενώ αναμένεται το άνοιγμα έξι κινητών τηλεφώνων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημαντικές καταθέσεις από το προσωπικό περιγράφουν σκηνές πανικού κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και εγείρουν ερωτήματα για τη λειτουργία των ιατρείων.

Παράλληλα, διερευνώνται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας των γιατρών, καθώς και η νομιμότητα των εναλλακτικών θεραπειών που παρείχαν σε χώρους που δεν είχαν δηλωθεί ως ιατρεία.

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Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τόσο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όσο και στις κλινικές που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές καλούν ολοένα και περισσότερους μάρτυρες να καταθέσουν – ανάμεσά τους οι υπάλληλοι του μοιραίου ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι – και όλα αυτά εν αναμονή του «ανοίγματος» 6 κινητών τηλεφώνων προκειμένου να πέσει φως στην σοκαριστική υπόθεση.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Είκοσι μέρες μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στην κλινική του Κολωνακίου. Τα μέτωπα πολλά και οι αρχές στρέφουν το «βλέμμα» τους προς όλες τις κατευθύνσεις. «Χτενίζουν» τα ιατρεία της Καρνεάδου και της Πατριάρχου Ιωακείμ, εξετάσουν τις καταθέσεις εργαζομένων και τις καταγγελίες ασθενών των δύο γιατρών, ψάχνουν τα οικονομικά του ζευγαριού και ερευνούν όλα τα πρόσωπα που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Άκρως σημαντική είναι η νέα κατάθεση της 28χρονης γραμματέως της κλινικής στην Καρνεάδου, καθώς και οι δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή. Η νεαρή γυναίκα μίλησε για τα όσα είδε και άκουσε το απόγευμα που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης όσο εκείνη είχε βάρδια στο ιατρείο, ενώ αναφέρθηκε και στα μηχανήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών.

«Γύρω στις 4 παρά άκουσα μία ανησυχία με πόρτες να ανοιγοκλείνουν, γύρω στα 5-6 λεπτά και φώναζαν τα ονόματα των νοσηλευτριών. Δεν ήξερα τι ακριβώς γινόταν. Εκείνη την ώρα άκουσα την γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της. Πάνω στην ανησυχία, γύρω στις 4, φώναξε και τον γιατρό. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά τις 4. Άκουσα κάποια να φωνάζει ‘αδρεναλίνη’ και ο γιατρός σηκώθηκε και πήγε μέσα. Τότε πήγα μόνη μου στον ασθενή και του είπα να φύγει και πως θα τον ξανακαλέσει ο γιατρός. Δεν είχα έκτοτε καμία επαφή με την αίθουσα. Άκουγα μόνο φωνές, να φωνάζουν ‘αδρεναλίνη’, ‘απινιδωτές’. Και άκουσα την γιατρό να φωνάζει στην 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον, δεν κατάλαβα το όνομα. Όταν ήρθαν οι διασώστες τους άνοιξα εγώ και τους οδήγησα στην αίθουσα. Όταν άνοιξα την πόρτα είδα τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη.

Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, έστειλα μήνυμα στο αγόρι μου, ότι ο Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή, λόγω αντίδρασης στη μέθη. Αυτό το συμπέρανα γιατί άκουσα τις λέξεις ‘αδρεναλίνη’ και ‘απινιδωτές’ και άκουσα τη γιατρό να ζητά από την 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον και άκουσα είτε τη λέξη ‘μέθη’, είτε τη λέξη ‘προποφόλη’, που χρησιμοποιείται για τη μέθη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο από τα δύο. Το βράδυ της Τετάρτης πριν καταθέσω με κάλεσε η γιατρός και μου είπε να πω ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15.30. Δεν την ρώτησα γιατί μου το ζήτησε, απλά της είπα: οκ. Ήμουν σε σοκ».

Η γραμματέας του ιατρείου στη συνέχεια περιέγραψε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο για να τον παραλάβει: «Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κράταγαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός. Όταν έφυγαν, οι γιατροί μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς όπως κάναμε πάντα. Μετά τα κορίτσια καθάρισαν, όπως κάνουν πάντα.

Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού, που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της για επίσκεψη. Δεν είχαν ανάμειξη με τις εργασίες του ιατρείου. Μόλις απάντησε το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες και τον Μαζωνάκη, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο πιστεύω ότι ήταν σε σοκ. Δεν μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό».

Για το ραντεβού του τραγουδιστή μία μέρα πριν πεθάνει, η 28χρονη ανέφερε: «Ο Μαζωνάκης είχε έρθει στο ιατρείο και την Τρίτη (08.09.2026) γύρω στις 17:00 και του έκανα μια εξέταση ACE. Αυτή η εξέταση γίνεται σε κάθε ασθενή της 56χρονης γιατρού που έρχεται στο ιατρείο. Δεν μου είπε η γιατρός να πάρω το ιστορικό του ασθενή. Εγώ και οι νοσηλεύτριες δεν παίρναμε ιστορικό. Εικάζω ότι το παίρνουν οι γιατροί, δεν έχω διαχειριστεί αρχεία ασθενών. Αποθηκεύονται στο Dropbox οι εξετάσεις που φέρνουν οι ασθενείς σε έντυπη μορφή, οι οποίες σκανάρονται.

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Ο Μαζωνάκης δεν έφερε εξετάσεις μαζί του εξετάσεις για να σκαναριστούν. Καμία από τις δύο μέρες. Δεν μου είπε η γιατρός να σημειώσω ότι θα στείλει κάποιες εξετάσεις ο τραγουδιστής. Με ενημέρωσε μόνο ότι θα ερχόταν και την επόμενη ημέρα. Ο Μαζωνάκης φαινόταν να είναι σε καλύτερη κατάσταση την Τρίτη από ότι ήταν Τετάρτη. Ήταν καλά, ευδιάθετος. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα», είπε αρχικά η 28χρονης γραμματέας.

Και συμπλήρωσε για την τελευταία μέρα του καλλιτέχνη: «Την Τετάρτη, επειδή μπήκε μέσα με ένα τσιρότο στο κεφάλι, μου φάνηκε ότι δεν ήταν καλά. Μου φαινόταν σαν να είχε πάρει κάτι και αποπροσανατολισμένος, σαν να μην ήταν καλά, να ήταν στον κόσμο του, να μπερδεύει τα λόγια του. Τον ασθενή που έφυγε τον αναγνώρισε πάντως και τον χαιρέτησε. Όταν μπήκε στο ιατρείο ο Μαζωνάκης χαιρέτησε τη γιατρό., ίσως κάθισε στον καναπέ, αλλά όχι για πάνω από 5 λεπτά και μετά πέρασε στο δωμάτιο θεραπείας. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπήρχε κάποια νοσηλεύτρια στο δωμάτιο αυτό».

«Η θεραπεία που έκανε ο Μαζωνάκης χρεωνόταν 3.000 ευρώ η κάθε συνεδρία. Δεν μου είπε η γιατρός γιατί θα έκανε τη θεραπεία και δεν ξέρω αν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο. Όσα χρόνια απασχολούμαι εγώ στο ιατρείο δεν ξέρω να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δεν χρειάστηκε να ξανακαλέσω το ΕΚΑΒ. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί αρκετά οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Περίπου ένας ασθενής κάθε εβδομάδα. Κάποιες φορές γίνονται δύο συνεδρίες και κάποιες άλλες μία ανά ασθενή. Τα μηχανήματα αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο ο γιατρός. Υπάρχει και το stem cell του 58χρονου γιατρού. Η υδροθεραπεία που την πραγματοποιεί η 56χρονη νοσηλεύτρια. Την κάνουν ασθενείς και των δύο», ανέφερε στη συνέχεια.

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Το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ

Σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε το «Live News», από το 2025 η 56χρονη γιατρός αποδέχεται την ύπαρξη δύο ιατρείων. Το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ δηλωνόταν στον ΙΣΑ ως παράρτημα του ιατρείου της Καρνέαδου, με τον Ιατρικό Σύλλογο να αποφασίζει κάποια στιγμή την αναστολή του.

Τον Ιούλιο του 2025 μετά από τον έλεγχο στην Καρνεάδου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον ΙΣΑ και στην Πατριάρχου Ιωακείμ, στον οποίο η 56χρονη είπε πως απομάκρυνε τη σάουνα που είχε βρεθεί, όπως της ζητήθηκε.

Επιπλέον, φαίνεται πως τότε ο ΙΣΑ βρήκε και ένα κρεβάτι μασάζ το οποίο ζήτησαν από τους γιατρούς να απομακρύνουν, ενώ βρέθηκαν και βοηθητικά προσαρτήματα – συσκευές από τη συσκευή οζονοθεραπείας που είχε ήδη, σύμφωνα με τη γιατρό, δηλωθεί.

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Η 28χρονη γραμματέας, ανέλυσε όσα γνώριζε για την δεύτερη κλινική των γιατρών στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Πρόκειται για το ιατρείο που είχε αναλάβει ο ανιψιός των κατηγορούμενων γιατρών. Εκεί γίνονταν οι υδροθεραπείες, ψυχοθεραπείες, υπνώσεις – με υπεύθυνο τον υπνοθεραπευτή που συνεργάζεται με την 56χρονη γιατρό και που είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη – καθώς και διάφορα σεμινάρια για την ευεξία.

Μιλώντας στο Live News, η 28χρονη ανέφερε: «Την Τρίτη μου είπαν ότι ο Μαζωνάκης θα πάει με μια νοσηλεύτρια στην Πατριάρχου Ιωακείμ για υδροθεραπεία. Εκεί πήγαιναν εξωτερικοί συνεργάτες των γιατρών και έκαναν βελονισμό, θεραπευτικό μασάζ, ψυχοθεραπεία και άλλες εναλλακτικές θεραπείες. Σε εκείνο το ιατρείο γραμματέας είναι ο ανιψιός της γιατρού. Δεν υπήρχε εξοπλισμός πέραν της υδροθεραπείας. Το μηχάνημα της υδροθεραπείας το χειρίζεται αποκλειστικά η 56χρονη νοσηλεύτρια, χωρίς την επίβλεψη γιατρού.

Τα δύο ιατρεία απέχουν μεταξύ τους πέντε λεπτά με τα πόδια. Το μηχάνημα της υδροθεραπείας μεταφέρθηκε εκεί πριν από περίπου δύο μήνες, κάπου μέσα στον Ιούλιο. Την Τρίτη ο Μαζωνάκης μετά την υδροθεραπεία έφυγε απευθείας. Δεν ξέρω αν πλήρωσε. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε για την εξόφληση της αιμοσφαίρισης. Δεν εκφράστηκε από κανέναν κάποιος προβληματισμός για την τόσο κοντινή διεξαγωγή των δύο θεραπειών».

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Στον ίδιο χώρο που βρίσκονταν νεαρός συγγενής, η 56χρονη και οι συνεργάτες της γύριζαν τα διαφημιστικά βίντεο για τα μηχανήματα, παρουσιάζοντας τα ως άκρως αποτελεσματικά για την αναζωογόνηση και τον καθαρισμό του δέρματος και του αίματος. Η εταιρεία ανέφερε πως η MiraCell Athens δραστηριοποιείται στην προμήθεια και υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων για επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα.

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Αυτό το ιατρείο – «πολυχώρο» οι γιατροί το εμφάνιζαν και ως έδρα της εταιρείας τους, στην οποία εμφανιζόταν επικεφαλής η κόρη τους και τόνιζαν πως είναι σε θέση να εκπαιδεύουν γιατρούς στο πώς να τα χρησιμοποιούν σωστά. Μέσα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ υπήρχε και σάουνα, η οποία απομακρύνθηκε. Σε αυτό το ιατρείο η 56χρονη και ο 58χρονος διοργάνωναν μέχρι και σεμινάρια με τον υπνωτιστή, ενώ φαίνεται πως εκεί θα μπορούσαν να έκρυβαν μηχανήματα κατά τους – κατόπιν ραντεβού – ελέγχους του ΙΣΑ.

Μιλώντας στο Live News, η 56 νοσηλεύτρια που αναλάμβανε αποκλειστικά τις υδροθεραπείες στο δεύτερο ιατρείο, ανέφερε: «Στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, πέραν του μηχανήματος της υδροθεραπείας, υπάρχει στον ίδιο χώρο και μία σάουνα. Εκεί γινόντουσαν και συνεδρίες ψυχοθεραπείας από τους γιατρούς και από άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ψυχολόγους. Την λειτουργία της σάουνας την έλεγχε ο ανιψιός της γιατρού. Γενικά στον χώρο αυτό γίνονταν εναλλακτικές θεραπείες κυρίως από εξωτερικούς συνεργάτες».

«Την Τρίτη, ο Μαζωνάκης μπήκε στη γιατρό. Μετά από καμιά ώρα περίπου ζήτησε να κάνει υδροθεραπεία», είπε για το ραντεβού που είχε ο τραγουδιστής μία μέρα πριν πεθάνει Και συμπλήρωσε: «Μίλησαν ώρα, και μετά κάναμε μαζί την υδροθεραπεία. Αυτός το ήθελε. Εκείνος ήθελε να κάνει υδροθεραπεία γιατί είχε ξανακάνει πριν πολλά χρόνια πάλι στο ιατρείο των γιατρών».

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Η έρευνα για το ιατρείο επί της Πατριάρχου Ιωακείμ έχει επεκταθεί πλήρως στα οικονομικά της εταιρείας εισαγωγής. Οι αρχές ξεσκονίζουν τα τιμολόγια των μηχανημάτων, τις ροές χρήματος και τις χρεώσεις προς τους πελάτες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έφταναν τα 300 ευρώ ανά επίσκεψη.

Για την Πατριάρχου Ιωακείμ μίλησα και η 40χρονη εργαζόμενη της κλινικής, η οποία αποκάλυψε ότι εκεί δεν είναι ιατρείο. Είναι τα γραφεία της Miracel. Και μάλιστα είπε ότι έχει μόνο δύο άτομα προσωπικό και πηγαίνει μόνο η 56χρονη νοσηλεύτρια όταν χρειάζεται κάποιος να κάνει υδροθεραπεία.

Δημοσιογράφος: Στην Πατριάρχου Ιωακείμ πηγαίνατε εσείς καθόλου;

Στην Πατριάρχου Ιωακείμ πηγαίνατε εσείς καθόλου; 40χρονη: Όχι, είχε άλλο προσωπικό η Πατριάρχου.

Όχι, είχε άλλο προσωπικό η Πατριάρχου. Δημοσιογράφος: Εκεί διαβάσαμε ήταν ο ανιψιός της.

Εκεί διαβάσαμε ήταν ο ανιψιός της. 40χρονη: Σωστά.

Δημοσιογράφος: Από νοσηλεύτρια δηλαδή δεν πηγαίνατε εσείς.

Από νοσηλεύτρια δηλαδή δεν πηγαίνατε εσείς. 40χρονη: Όχι, δεν ήταν ιατρείο.

Όχι, δεν ήταν ιατρείο. Δημοσιογράφος: Και πώς φεύγει η 56χρονη νοσηλεύτρια και πάει στην Πατριάρχου Ιωακείμ για υδροθεραπεία;

Και πώς φεύγει η 56χρονη νοσηλεύτρια και πάει στην Πατριάρχου Ιωακείμ για υδροθεραπεία; 40χρονη: Εκεί πήγαινε αναγκαστικά , αν και εφόσον χρειαζότανε, γιατί μπορεί να είχε κλεισμένο ραντεβού υδροθεραπείας.

Εκεί πήγαινε , αν και εφόσον χρειαζότανε, γιατί μπορεί να είχε κλεισμένο ραντεβού υδροθεραπείας. Δημοσιογράφος: Πότε μεταφέρθηκε;

Πότε μεταφέρθηκε; 40χρονη: Πρέπει να ήτανε αρχές του καλοκαιριού. Ιούνιο, αρχές Ιουλίου; Μπορεί εκεί.

Πρέπει να ήτανε αρχές του καλοκαιριού. Ιούνιο, αρχές Ιουλίου; Μπορεί εκεί. Δημοσιογράφος: Γιατί μεταφέρθηκε το κρεβάτι;

Γιατί μεταφέρθηκε το κρεβάτι; 40χρονη: Δεν το γνωρίζω. Από τη στιγμή που αποφάσισαν οι γιατροί ότι πρέπει να πάει πάνω, η δικιά μου δουλειά ήταν απλά να ενημερώσω κάποιον τεχνικό, να έρθει να το μεταφέρει. Πήγαινε μόνο η 56χρονη κατόπιν ραντεβού και συνεννόησης. Μα δεν ήταν ιατρείο. Ήταν εμπορικός χώρος της Miracel. Αυτό ξέραμε εμείς. Εντάξει, βέβαια εμείς ήμασταν προσωπικό της Καρνέαδο. Από κει και πέρα ήξερα ότι θα πήγαινε στην Πατριάρχου να κάνει υδροθεραπεία. Προφανώς για να υπήρχε την Τετάρτη προγραμματισμένη πλασμαφαίρηση θα είχε ενημερώσει από την Τρίτη η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Η κατάθεση της 53χρονης νοσηλεύτριας

Παράλληλα, σήμερα κατέθεσε για πρώτη φορά η 5η νοσηλεύτρια της οποίας η κατάθεση θεωρείται και η πιο κρίσιμη καθώς βρισκόταν μέσα στον χώρο κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιέγραψε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν έκανε την πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως είπε ο τραγουδιστής, στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα.

Όταν έγινε το περιστατικό, περιέγραψε πως η γιατρός πήγε στον άντρα της και του είπε «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι καλά». Και στη συνέχεια περιγράφει τον πανικό που επικράτησε στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Όπως είπε, της έκανε εντύπωση, όπως και στις συναδέλφους της, ότι κανείς δεν πήγε μαζί με τον τραγουδιστή όταν ήρθε το ΕΚΑΒ.

«Όταν έγινε το περιστατικό επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη», υποστηρίζει η 53χρονη νοσηλεύτρια και συμπληρώνει ότι με τις υπόλοιπες εργαζόμενες του ιατρείου «αντάλλαξαν και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρώταγαν αν θα πάνε για δουλειά την επόμενη μέρα». «Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει» φέρεται να ανέφερε.

Στο γραφείο η κόρη των γιατρών

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η κόρη του ζευγαριού αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κληθεί στο ανακριτικό γραφείο ώστε να περιγράψει τα όσα συνέβησαν την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Το Live News, παρουσίασε χτες ηχητικό ντοκουμέντο μέσα από το ιατρείο της Καρνεάδου, μόλις λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη. Πρόκειται για ένα τηλεφώνημα που έγινε από δημοσιογράφο του Mega σε κινητό τηλέφωνο με αριθμό στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών.

Στην κλήση η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό. Η νεαρή ακούγεται εμφανώς αναστατωμένη και πιθανόν να κλαίει. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τον αν είναι κόρη του 58χρονου, είπε «η ίδια».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της λέει: «Μάθαμε για ένα σοβαρό περιστατικό, είναι λεπτός ο χειρισμός αλλά θέλουμε την βοήθειά σας» και τότε το κορίτσια απαντά: «Με συγχωρείτε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι».