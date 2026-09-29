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Η έρευνα στοχεύει στη διακρίβωση των ενεργειών των κατηγορουμένων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο νέος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού Ιωάννας Γάκα υποστηρίζει την αλήθεια των λεγομένων της και αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις σχετικά με ενδεχόμενη χορήγηση μέθης στον θανόντα, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση η ξαφνική εξαφάνιση ιατρικού εξοπλισμού από τον χώρο του ιατρείου.

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Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εισηγείται ο εισαγγελέας προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, εξετάζοντας το σχετικό αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα του ανακριτή αφορά συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, με στόχο να ελεγχθεί το σύνολο των δεδομένων που σχετίζονται με τις ψηφιακές επικοινωνίες.

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Οι συγκεκριμένες ψηφιακές συσκευές κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μεταξύ των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται εκείνα του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών που έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση, δύο γραμματέων, καθώς και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η άρση του απορρήτου είναι το ανώτατο που προβλέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα, ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 και εκτείνεται έως και την επόμενη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθούν και να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας.

Με νέα γραμμή υπεράσπισης η γιατρός

Παράλληλα, στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεππτεμβρίου ο νέος δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού, Ιωάννας Γάκα.

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι συνήγοροι υπεράσπισης Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την εκπροσώπηση της Ιωάννας Γάκα, διευκρινίζοντας πως περιορίζουν πλέον την εντολή τους αποκλειστικά στον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Όπως ανέφεραν οι δύο δικηγόροι, ο διαχωρισμός της υπεράσπισης των δύο συγκατηγορουμένων κρίθηκε «αναγκαίος» λόγω «της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

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Από την πλευρά του, ο νέος συνήγορος της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής, σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η εντολέας του έχει πει την αλήθεια. Παράλληλα, συνέστησε να υπάρξει αναμονή έως ότου προκύψουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και να ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης του απορρήτου.

Το ερώτημα για τη «μέθη»

Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά από κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου, η οποία φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια».

Η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται στην υπόθεση έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε τέτοια ουσία. Έτσι, οι νέες καταθέσεις αναμένεται να συμβάλουν στην προσπάθεια των Αρχών να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή και ποιοι βρίσκονταν στον χώρο εκείνη την ώρα.

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Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να βρίσκονταν συνολικά 11 άτομα, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν που είχε προκύψει αρχικά από τις καταθέσεις.

Το μήνυμα της υπαλλήλου την ώρα της ανακοπής

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση 28χρονης υπαλλήλου του ιατρείου, η οποία περιέγραψε στον ανακριτή όσα συνέβησαν τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε και δημοσιεύει το MEGA, μέσα στον πανικό και ενώ άκουγε να γίνεται λόγος για αδρεναλίνη, έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της γράφοντας ότι «ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

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Το συγκεκριμένο μήνυμα εξετάζεται πλέον ως ένα ακόμη στοιχείο για το τι γνώριζε το προσωπικό σχετικά με ενδεχόμενη χορήγηση μέθης, την ώρα που η γιατρός έχει αρνηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι είχε δοθεί τέτοια ουσία.

Καθοριστικές θεωρούνται πλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με καταστολή ή μέθη.

Το άφαντο μηχάνημα υδροθεραπείας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται παράλληλα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό του ιατρείου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολύτιμη Λεονάρδου, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025 είχε καταγραφεί μηχάνημα υδροθεραπείας.

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Όπως δήλωσε, την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν βρισκόταν στον χώρο, ενώ από την πλευρά του 58χρονου γιατρού είχε αναφερθεί ότι ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί.

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