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Μια 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων είναι παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

🇸🇰 ATAK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA SŁOWACJI. Uczeń ósmej klasy zaatakował ostrym narzędziem. 61-LETNIA NAUCZYCIELKA NIE ŻYJE.



Do tragedii doszło dziś rano w szkole podstawowej w miejscowości Staškov niedaleko Čadcy.



Według słowackich mediów uczeń ósmej klasy zaatakował ostrym… pic.twitter.com/2ORLd9W1yL Advertisement Advertisement September 29, 2026

Το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μια 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ