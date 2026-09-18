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Αναβλήθηκε για τις 21 Σεπτεμβρίου η δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενη την ιδιοκτήτρια των σκύλων που επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στη Βάρη.



Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Νωρίτερα ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.



«Τα σκυλιά δεν ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά»

Οι συνήγοροί της υποστήριξαν πως η ίδια δεν έχει καμία συγγενική σχέση με την οικογένεια Τσιτσιπά και είναι η μόνη ιδιοκτήτρια των σκύλων. Το διοικητικό πρόστιμο για την υπόθεση επιβλήθηκε αποκλειστικά στην ίδια, ενώ η ποινική δίωξη αφορά επίσης μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη.

Τα σκυλιά κατά το παρελθόν πράγματι ανήκαν στην οικογένεια, ωστόσο έχουν παραχωρηθεί στη γυναίκα και η οικογένεια του τενίστα δεν έχει πλέον σχέση με τα συγκεκριμένα ζώα.

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Οι επιθέσεις

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες στη Βούλα από δύο λυκόσκυλα που φαίνεται πως είχαν φύγει το πρωί από κατοικία στη Βάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην οδό Υπάτης. Τα σκυλιά επιτέθηκαν σε μια γάτα και λίγο αργότερα φέρεται να τραυμάτισαν στο αριστερό χέρι ένα 76χρονο. Εκείνος κάλεσε μια 67χρονη συγγενή του για βοήθεια, όμως όταν η γυναίκα έφτασε στην περιοχή δέχθηκε και η ίδια επίθεση από το ένα ζώο και τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι.

Ο 76χρονος μετέβη στο Κέντρο Υγείας Βούλας και κατόπιν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Την ίδια ημέρα, από τα δύο σκυλιά τραυματίστηκε και μια 57χρονη στο αριστερό χέρι και στον μηρό, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί της έκαναν ράμματα.

Τα δύο σκυλιά φέρεται να έφυγαν από την κατοικία στη Βάρη και βρέθηκαν χωρίς επιτήρηση στους δρόμους της Βούλας.