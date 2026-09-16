Οι τρεις αδελφές Ρουμπέτη γιόρτασαν τα γενέθλια της πιο φημισμένης μπουτίκ της Ρόδου.

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Η ιδιοκτήτρια και επιχειρηματίας Εύη Ρουμπέτη γιόρτασε πριν από λίγες μέρες τα 30 χρόνια “Di Piu” με μία λαμπερή βραδιά στις Πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο.

Με ένα λαμπερό επετειακό κάλεσμα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησίου όπου είχαν γυριστεί σκηνές από την ταινία «Το δόλωμα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το “Di Piu” γιόρτασε 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον χώρο της μόδας.

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Νίκος Γεωργιάδης – Ιωάννα Ρουμπέτη – Εύη Ρουμπέτη – Τίνα Ρουμπέτη – Μαρία Λεμονιά – Χάρης Σιανίδης

Η ιδιοκτήτρια Εύη Ρουμπέτη μαζί με τις αδελφές της, Τίνα και Ιωάννα, υποδέχτηκαν εκλεκτούς καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο, σε ένα μοναδικό σκηνικό που συνδύασε την κοσμοπολίτικη αύρα της Ρόδου με τη λάμψη και την αισθητική του fashion brand.

Εύη Ρουμπέτη – Σοφία Λακαρδή – Γιάννης Μπορμπόκης – Χριστίνα Ραπτάκη

Τη βραδιά απογείωσε το dj show του Δημήτρη Μεταξά, ενώ τον ουρανό φώτισαν εκατοντάδες πυρετοχνήματα που έδωσαν έναν πανηγυρικό, κυριολεκτικά τόνο στην εκδήλωση που συγκέντρωσε τα πιο γνωστά πρόσωπα της κοσμικής ζωής του νησιού.

Εύη Ρουμπέτη – Ιωάννης Παππάς

Το αγαπημένο brand “Di Piu”, εδώ και τρεις δεκαετίες, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της υψηλής αισθητικής, φιλοξενώντας κορυφαίους διεθνείς οίκους όπως Balmain, Dsquared2, Michael Kors, Missoni, Emporio Armani και Moncler, μεταξύ πολλών ακόμη.

Ρένα Μανιά – Μαρία Αποστόλου

Το “Di Piu”, έχοντας διακριθεί ως ένα από τα πιο stylish ευρωπαϊκά καταστήματα επώνυμης μόδας, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, κοιτάζοντας το μέλλον με την ίδια αγάπη για τη μόδα, την ποιότητα και το ξεχωριστό στιλ.

Εύη Ρουμπέτη – Αναστασία Ιωαννίδη – Μαρία Λεμονιά

Έλενα Τότη – Έλενα Καρύδη – Εύη Ρουμπέτη

Νάνσυ Καρανικόλα – Δαμιανός Τσαφής

Εύη Ρουμπέτη – Βασίλης Υψηλάντης – Χρυσάνθη Παπαπαύλου Υψηλάντη